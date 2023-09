Intervistato da Il Messaggero, un ex compagno di Rossella Nappini ha raccontato delle paure dell’infermiera 52enne nei confronti di Adil Harrati, l’uomo con cui aveva avuto una relazione e che oggi è il sospettato numero uno del suo femminicidio. Il presunto killer, ha spiegato l’uomo, ha continuato sempre a cercarla e importunarla, nonostante lei le avesse ripetutamente detto di lasciarla stare.

Credit: Rossella Nappini Facebook

C’è tanto dolore e altrettanta rabbia per quanto accaduto a Rossella Nappini, un’infermiera di 52 anni che nel pomeriggio di lunedì scorso è stata uccisa nell’androne del palazzo in cui viveva da qualche mese.

La donna è stata aggredita e accoltellata ripetutamente, circa 20 volte, per poi essere lasciata a terra esanime in una pozza di sangue.

Le ricerche, grazie soprattutto alla testimonianza dell’anziana madre della vittima, si sono subito concentrate su Adil Harrati, un operaio di 45 anni di origini marocchine, con il quale Rossella aveva avuto in passato una breve relazione.

Rintracciato poche ore dopo il delitto, Harrati è ora rinchiuso nel carcere di Regina Coeli ed è accusato di omicidio volontario e aggravato dalla premeditazione.

Nella giornata di oggi dovrebbe svolgersi l’interrogatorio di convalida dell’arresto, dal quale si spera possa arrivare una confessione e qualche dettaglio che possa fare chiarezza.

Harrati importunava Rossella Nappini

Le indagini intanto vanno avanti e le testimonianze delle persone vicine a Rossella aiutano gli inquirenti ad avere un quadro più chiaro della situazione.

Come quella di Enrico ad esempio, un ex compagno di Rossella, che è stato con lei per circa 6 anni e che con lei è rimasto in buoni rapporti fino all’ultimo.

L’uomo, intervistato da Il Messaggero, ha raccontato che Harrati continuava ad importunare, inviare messaggi e chiamare Rossella anche quando lei stava con lui.

Lui la chiamava, ha spiegato Enrico, e lei infastidita continuava a ripetergli di lasciarla in pace e che non gli interessava più.