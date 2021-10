Un tragico decesso è avvenuto nella giornata di sabato 2 ottobre, in provincia di Rovigo. Una giovane mamma di 42 anni, chiamata Nicoletta Lazzarini ha perso la vita a causa di un malore improvviso, che non le ha lasciato scampo. I medici non sono riusciti a fare nulla per aiutarla.

Una notizia drammatica che ha spezzato i cuori dell’intera comunità. La donna era molto conosciuta sia per il lavoro che ha svolto il padre per tanti anni, ma anche per l’impegno del marito in diverse associazioni.

Stando alle informazioni che hanno reso note i media locali, il dramma è avvenuto nella giornata di sabato 2 ottobre. Precisamente nell’abitazione della famiglia che si trova a Villanova Del Ghebbo, piccolo comune in provincia di Rovigo.

La giovane mamma era impegnata nelle solite faccende, quando all’improvviso ha iniziato ad accusare uno strano malore. Il marito è stato il primo a capire la gravità della situazione.

L’uomo infatti ha lanciato in fretta l’allarme ai sanitari, che sono arrivati nella casa in pochi minuti. Hanno provato a rianimarla per diverso tempo, ma il cuore di Nicoletta non ha mai ripreso a battere. Non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Per i dottori intervenuti, la morte di questa donna che non soffriva di nessuna patologia, è avvenuta a causa di un arresto cardiaco.

Le indagini per la morte di Nicoletta Lazzarini

Sul posto ovviamente sono arrivate anche le forze dell’ordine, che dopo aver ascoltato le diverse testimonianze, hanno avviato le indagini del caso. Gli inquirenti per dissipare ogni dubbio, hanno deciso di disporre l’autopsia sul corpo.

La tragica morta di questa giovane mamma ha scosso migliaia di persone, infatti in molti stanno scrivendo tanti messaggi sui social. L’hanno ricordata come una donna dedita a suo figlio di 7 anni e che avrebbe fatto di tutto per lui.

Il parroco nella giornata di domenica, ha deciso di chiedere di poter celebrare il funerale all’esterno, poiché potrebbe esserci una grande folla.

