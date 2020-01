Rovigo, ricoverato bambino di 5 anni per tubercolosi. Rovigo, ricoverato bambino di 5 anni, è scattato l'allarme per i suoi compagni di classe..

Nei giorni scorsi, è stato ricoverato un bambino di soli cinque anni, affetto da tubercolosi, all’ospedale di Rovigo. E’ scattato subito l’allarme per i suoi compagni di scuola ed infatti ora i medici, stanno provvedendo per fare il possibile, affinché riescano ad eliminare quest’infezione in fretta.

Molte persone del posto, sono rimaste sconvolte da questa vicenda, ma nonostante tutto i dottori dicono che il rischio di contagio è veramente molto basso.

Secondo le informazioni che sono emerse nelle ultime ore, il piccolo era venuto a contatto con un altro caso di tubercolosi e quindi è stato sottoposto ad alcuni analisi e test, per controllare le sue condizioni.

Durante il primo controllo è risultato negativo, ma al secondo era positivo. Proprio per questo i medici, hanno deciso di ricoverarlo e di tenerlo sotto osservazione. Hanno trovato rari bacilli di tubercolosi nel suo aspirato gastrico.

Sta facendo una cura e secondo il bollettino medico diramato, le sue condizioni sono stabili e non sembrano gravi. E’ partito subito l’allarme per i suoi compagni di scuola.

“Il protocollo prevede, nella effettuazione del test Mantoux, le cui modalità di esecuzioni saranno concordate al più presto, con i genitori, nell’incontro esplicativo che sarà organizzato dai medici dell’Aulss 5 insieme alla scuola, una radiografia del torace ed una visita infettivogologica pediatrica.

Dal punto di vista clinico, il rischio d’infezione per gli altri bambini è veramente basso. Comunque il nostro servizio di Igiene e Sanità Pubblica seguirà costantemente la situazione in tutti gli aspetti, assieme alla scuola ed ai genitori.

Infine, è utile sottolineare che non persistono necessità di disinfestazioni degli ambienti comuni dove il bimbo ha soggiornato!” Ha dichiarato il Direttore dell’Azienda Aulss 5, Antonio Compostella.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda e sulle condizioni del bambino e dei suoi compagni di scuola, che a breve saranno sottoposti a controlli.

