Rowan Charles Baxter morto insieme alla moglie e ai figli L'ex stella del rugby Rowan Charles Baxter è stato trovato morto insieme a sua moglie e i suoi tre figli. Indaga la polizia su quanto accaduto.

L’ex stella del rugby Rowan Charles Baxter è stato trovato morto insieme a sua moglie e i suoi tre figli. Baxter aveva 42 anni, sua moglie 31 e tutti e 3 i figli avevano meno di 10 anni.

Rowan Charles Baxter e la sua famiglia sono morti in seguito ad un incendio che ha divorato l’auto sulla quale viaggiavano.

Secondo le prime indagini sarebbe stato proprio l’ex stella del rugby a dare alle fiamme l’auto in un tentativo, poi riuscito, di omicidio-suicidio.

Il dramma è avvenuto in Australia, l’ex star del rugby Rowan Charles Baxter aveva 42 anni ed è morto insieme ai suoi tre figli e la moglie 31enne dopo che la sua vettura è andata completamente in fiamme. L’intera famiglia stava viaggiando a Brisbane.

Il decesso del 42enne è stato dichiarato sulla scena del rogo insieme a sua figlia Aaliyah di 6 anni, Laianah di 4, e Trey di 3.

La moglie Hannah Baxter, di 31 anni, non è deceduta sul colpo ed è riuscita a sopravvivere al rogo ma poche ore dopo è morta in ospedale.

I medici hanno fatto di tutto per mantenerla in vita ma per la donna non c’è stato nulla da fare, le ustioni che riportava sul corpo erano troppo gravi.

Gli automobilisti che si trovavano di passaggio, appena viste le fiamme, hanno allertato immediatamente la polizia e vigili del fuoco ma una volta raggiunto il posto, hanno trovato l’auto quasi disintegrata con i corpi senza vita dei tre bambini e dell’ ex rugbista che mostrava anche dei profondi segni sul petto, probabilmente se li è autoinflitti con un pugnale.

Secondo alcuni testimoni la moglie Hannah sarebbe riuscita a saltare fuori dall’auto avvolta dalle fiamme, urlando: “Mi ha versato la benzina addosso“. Trasferita in ospedale, è deceduta anche lei qualche ora dopo per le ferite riportate.

La polizia continua ad indagare per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.