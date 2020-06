Russia, abbandonano gemellini per 4 giorni: il maschio muore, la femmina è grave Arrestati due genitori in Russia: hanno abbandonato gemellini per andare ad una festa di 4 giorni

L’episodio arriva dalla Russia, dove una coppia di genitori è stata arrestata con l’accusa di abbandono e omicidio di due gemellini. Una madre e un padre che hanno lasciato due figli da soli in casa, per 4 giorni, senza preoccuparsi del fatto che avessero soltanto 16 settimane. Le testate giornalistiche del posto, affermano che i due genitori hanno lasciato i gemellini a casa da soli, per andare ad una festa e alla richiesta dei loro amici, su dove fossero i figli, hanno spiegato che erano stati ricoverati in ospedale per via dell’emergenza sanitaria.

Senza preoccuparsi di averli lasciati a casa da soli, si sono goduti ben quattro giorni insieme agli amici, tra alcool e divertimento.

I due gemellini sono stati trovati dalla nonna, preoccupata dal fatto che non sentiva la coppia da diversi giorni. Il maschietto era già morto, mentre la femminuccia era in condizioni gravissime.

Sono stati arrestati Margarita Yanayeva, madre di 23 anni e Alexey, padre di circa 35 anni.

La nonna, infuriata, ha raccontato la versione dei fatti alle forze dell’ordine, spiegando che i due non la chiamavano da giorni e che non le avevano nemmeno chiesto di guardare i gemellini per qualche giorno. Avevano deciso di abbandonarli a casa da soli, per godersi 4 giorni di festa e si erano giustificati con gli amici, dicendo che i bambini erano in quarantena e che l’ospedale non permetteva loro di vederli.

Sono riusciti a bere, a ridere e a divertirsi, consapevoli del fatto che due bambini di 16 settimane fossero chiusi in una casa da soli, senza cibo, senza acqua e senza il calore dei loro genitori.

Una vicenda che ha fatto accapponare la pelle al mondo intero e che nel giro di poche ore, è stata riportata sulle più importanti testate giornalistiche.

Non è ancora stata resa nota la condanna decisa dal giudice, nei confronti dei due genitori.