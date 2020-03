Ryan Gibbons aveva solo 12 anni quando perse la vita a scuola Perde la vita a 12 anni per un attacco di asma, la scuola gli aveva confiscato l'inalatore. Ecco cosa è accaduto

Ryan Gibbons aveva solo 12 anni quando perse la vita a causa di una condizione abbastanza comune come l’asma, in molti casi le persone sottovalutano il pericolo di questa malattia potenzialmente letale. Questo bambino descritto come un buon figlio da sua madre ha sofferto di una crisi d’asma a scuola e non aveva il suo inalatore a portata di mano nonostante gli avvertimenti fatti dalla donna ai direttori dell’istituzione.

Il 9 ottobre 2012, il giovane dell’Ontario, in Canada, stava giocando con i suoi compagni di classe durante la ricreazione quando le sue vie aeree iniziarono a gonfiarsi, stava avendo un episodio di asma ma il suo inalatore non era nelle vicinanze.

L’inalatore contenente il farmaco per prevenire l’infiammazione delle vie aeree di Ryan era stato sequestrato ed era nell’ufficio del preside. Tutto questo, nonostante i continui avvertimenti della madre, Sandra Gibbson, al personale scolastico.

Sembra sottinteso che i bambini asmatici debbano avere le loro medicine a portata di mano, ma questo è stato cambiato dalle autorità scolastiche e hanno dato origine a un tragico risultato. Sandra ricorda ancora quel giorno come se fosse ieri. Ho ricevuto una telefonata. Quindi è stato davvero molto frustrante. Non ho capito il perché. Non mi rendevo conto che la politica affermava davvero che la medicina prescritta doveva stare in ufficio” , ha detto la madre in lutto.

Dopo aver perso suo figlio, Sandra si dedicò a cambiare le cose e decise di riferire il caso alle entità corrispondenti per ottenere un cambiamento nelle ordinanze scolastiche. Sandra aveva già subito una sfortunata perdita e non voleva che nessun’altra famiglia attraversasse la stessa situazione.

Dopo anni di combattimenti e una fervida campagna, questa madre è riuscita a convincere il governo dell’Ontario a emanare una legge che ordina alle autorità scolastiche di consentire agli studenti di portare con sé i loro inalatori. La lotta di Sandra ha dato i suoi frutti e l’ordinanza prende il nome da Ryan Gibbons in memoria del ragazzo di 12 anni.

La decisione è stata ben accolta da tutti poiché è ben noto ai medici che anche solo sapere di non avere l’inalatore vicino a loro produce stress e aggrava gli attacchi di asma nei bambini.”Non solo i fattori scatenanti influenzano davvero i polmoni, ma lo stress di non avere i farmaci disponibili può aggravare e peggiorare”, ha dichiarato Rob Oliphant, presidente e CEO della Asthma Society of Canada.

In questo paese, almeno un bambino su cinque soffre di asma, quindi il Ryan Gibbons Act potrebbe davvero salvare la vita a più di un bambino. Gli sforzi di Sandra sono stati ripagati e questo è stato il modo più semplice per onorare il suo piccolo. Sebbene l’inalatore di Ryan sia arrivato troppo tardi, molti bambini ora hanno i loro a portata di mano.