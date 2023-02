Dopo giorni di silenzio, Sabrina Ferilli torna sui social. Tra non molto sarà a Roma per abbracciare la sua cara amica Maria De Filippi

L’evento di cui più si è parlato negli ultimi giorni è la scomparsa di Maurizio Costanzo. Il giornalista era sposato da oltre 30 anni con Maria De Filippi, che in questi giorni sta ricevendo un’ondata di affetto incredibile da tutti. In molti, però, hanno notato che Sabrina Ferilli, sua amica e collega a Italia’s Got Talent, non ha postato nulla sui social e non si è fatta vedere nella camera ardente. Questa mattina, un aggiornamento.

Lo scorso 24 febbraio, dopo giorni di ricovero in una clinica privata di Roma, si è spento Maurizio Costanzo. Il giornalista aveva 84 anni e la sua scomparsa ha sconvolto tutti, anche e soprattutto la sua adorata moglie Maria De Filippi.

Il giornalista, infatti, era stato ricoverato alcune settimane fa per sottoporsi ad un intervento di routine al colon. Purtroppo il suo sistema immunitario non ha retto nel post operatorio e le sue condizioni sono peggiorate fino al tragico epilogo di venerdì scorso.

Innumerevoli i messaggi di cordoglio e affetto pubblicati sui social e andati in onda in tv in questi giorni.

Altrettanti hanno voluto mostrare vicinanza e calore a Maria e al figlio Gabriele in queste ore, recandosi di persona alla camera ardente allestita in una delle sale del Campidoglio.

Personaggi di spicco della tv, del cinema, del giornalismo. Ma anche della politica e dello sport.

Insomma un abbraccio collettivo per ricordare una delle personalità più amate e importanti degli ultimi decenni in Italia.

Sabrina Ferilli va da Maria

A molti, tuttavia, non è sfuggito il fatto che Sabrina Ferilli non abbia detto o scritto qualcosa pubblicamente, né si sia fatta vedere alla camera ardente.

Tutto ciò risultava strano, considerando che l’attrice romana è molto amica di Maria De Filippi. Lei è stata più volte ospite nei programmi della conduttrice e, insieme, condividono la sedia di giudice nel talent di Canale 5 Italia’s Got Talent.

Questo silenzio, però, è stato rotto proprio in queste ultime ore.

Sabrina Ferilli è riapparsa sui social dopo un paio di giorni di assenza totale, pubblicando una foto scattata all’aeroporto di Tokyo dove si trovava proprio in questi giorni.

A corredo una semplice scritta: “Arrivo“. Quasi certamente è il segnale che il suo ritorno sia dovuto a quanto accaduto a Maurizio.