Tutta la comunità parrocchiale di Paullo è incredula di fronte a una notizia che lascia senza parole. Un sacerdote del piccolo Comune in provincia di Milano, in Lombardia, ha perso la vita tornando a casa da un pranzo di Natale con gli anziani del paese. Don Roberto Pozzi aveva 32 anni: è riuscito appena in tempo a fermare l’auto che stava guidando, prima che il suo cuore si fermasse per sempre.

Con Monsignor Vescovo la Diocesi prega per don Roberto, per i suoi cari, per i sacerdoti e i fedeli di Paullo e per il nostro presbiterio.

Questo il messaggio apparso sul sito della Diocesi di Lodi, per annunciare la scomparsa del sacerdote di 32 anni, che ha perso la vita mentre guidava la sua auto, per un malore che non gli ha dato scampo. Il prete, nella giornata di sabato 16 dicembre, intorno alle ore 14, stava facendo rientro, a bordo della sua auto, dopo aver trascorso il pranzo con gli anziani del luogo per scambiarsi gli auguri di Natale.

Il prete di 32 anni stava guidando la sua automobile, rientrando dal pranzo con gli anziani dell’Auser. Ha avvertito un malore e ha fatto appena in tempo a fermarsi in piazza Marconi a Paullo.

Alcuni passanti hanno subito capito che quell’automobilista si sentiva male e hanno chiamato il 118. Immediati i soccorsi di medici e di paramedici, così come velocissimo è stato il trasferimento all’ospedale San Raffaele in terapia intensiva. Purtroppo i dottori non hanno potuto far nulla per lui.

Tutta la comunità prega per Don Roberto Pozzi, che ha perso la vita a soli 32 anni

La Comunità di Paullo è profondamente colpita dalla notizia della improvvisa scomparsa di Don Roberto Pozzi. Giovanissimo pastore della Chiesa di Paullo punto di riferimento dei fedeli, soprattutto i più giovani. L’Amministrazione Comunale esprime il suo cordoglio e la sua vicinanza alla famiglia, ai suoi cari, alla comunità parrocchiale ed ecclesiale in questo momento difficile.

Alle preghiere della sua comunità, si aggiunge il messaggio di cordoglio della città dove prestava servizio. A luglio 2020 lo avevano ordinato sacerdote e attualmente era vicario parrocchiale a Paullo.