Importante aggiornamento sul caso del duplice omicidio compiuto la scorsa estate dal 21enne olandese Sacha Chang a Montaldo di Mondovì, nel cuneese. Il ragazzo, che uccise il padre e un amico di famiglia e poi fuggì nei boschi limitrofi facendo perdere le sue tracce per due giorni, non resterà in carcere. Cosa ha deciso il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo.

Era il 16 agosto del 2023 quando la tranquillità di Montaldo di Mondovì, piccola cittadina situata nella provincia di Cuneo, in Piemonte, veniva squarciata da un tremendo delitto compiuto in una villetta del posto. Lambertus Ter Horst, un medico di 60 anni olandese, che aveva acquistato quella casa in Italia per le vacanze, veniva ucciso a coltellate insieme ad un suo amico connazionale che stava ospitando in quei giorni, il 65enne Haring Chain Fa Chang.

A compiere il duplice delitto è stato il figlio di quest’ultimo, il 21enne Sacha Chang, che subito dopo ha fatto perdere le sue tracce dileguandosi tra i boschi della val Corsaglia, dove è stato rintracciato e fermato dopo due giorni di intense ricerche da parte dei Carabinieri e di un gruppo di esperti cacciatori di zona.

Da allora il ragazzo è stato rinchiuso nel carcere Le Vallette di Torino, dal quale però presto uscirà. Così ha deciso il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo, dopo aver valutato che Chang, quel giorno, ha agito senza capacità di intendere e volere. E che quindi non può essere sottoposto ad un processo. Il procedimento, dunque, si concluderà con un non luogo a procedere.

Per il 21enne è stato quindi disposto il trasferimento in una rems, una struttura sanitaria per autori di reati socialmente pericolosi e affetti da patologia psichiatriche gravi. Lo spostamento, tuttavia, non dovrebbe avvenire in tempi brevi, in quanto in Piemonte, attualmente, i suddetti centri sono al completo.