Salento, sindaco fa smontare le panchine Il sindaco di Sannicola, una piccola città del Salento, ha ordinato che le panchine vengano smontate per evitare assembramenti di anziani

In Salento, il sindaco di Sannicola Cosimo Piccione ha fatto smontare le panchine perché troppi anziani continuavano a incontrarsi in piazza. A mali estremi, estremi rimedi.

Ormai è chiaro a tutti che l’emergenza coronavirus sta cambiando radicalmente le nostre abitudini di vita. Da diverse settimane siamo costretti a rimanere chiusi in casa, a poter uscire solo per svolgere commissioni di vitale importanza e a non avere contatti fisici se non con le persone che vivono sotto il nostro stesso tetto.

Com’è noto, gli assembramenti sono vietati anche nel poco tempo che ci è concesso trascorrere all’aperto. La maggioranza degli italiani sta rispondendo in maniera civile alle direttive del governo ma c’è una percentuale di connazionali che, invece, continua a pensare egoisticamente.

In una piccola città del Salento, Sannicola, ad esempio, nei giorni scorsi gli anziani del paese continuavano a riunirsi sulle panchine in piazza della Repubblica per la consueta chiacchierata pomeridiana, in barba al divieto.

La polizia municipale, più attenta del solito, si avvicinava di continuo per ricordare che gli assembramenti sono vietati per legge e faceva sì che il gruppo si dividesse. Ma, come riportano i quotidiani locali, pochi minuti più tardi si tornava punto e daccapo.

Perciò il sindaco di Sannicola, Cosimo Piccione, ha pensato e messo in pratica una misura drastica: rimuovere le panchine. Poche ore fa alcuni dipendenti comunali le hanno smontate e, a quanto pare, il messaggio è stato recepito definitivamente: gli anziani non si vedono più.

Presumibilmente si sono chiusi in casa come le persone civili. Il Sindaco Piccione ha spiegato in un’intervista che, per quanto drastica, quella era l’unica soluzione possibile. I rimproveri e le minacce di sanzioni da parte dei vigili non avevano sortito alcun effetto.

“Transennarla era impossibile, è una delle piazze più grandi del Salento”, precisa il primo cittadino di Sannicola. Da diverse ore, quindi, anche i più irriducibili si sono dovuti arrendere: bisogna rimanere a casa, altrimenti il problema non si risolverà mai.