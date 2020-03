Salerno: per uscire si porta a spasso persino il pappagallo È accaduto a Salerno, un uomo pur di uscire di casa, si è portato dietro il suo pappagallo. Una scusa che non viola alcun divieto imposto dal Governo.

È accaduto a Salerno. In piena emergenza coronavirus, pur di uscire, un uomo ha pensato di portare a spasso persino il pappagallo. Una scusa che non viola alcun divieto perché rientra nelle necessità.

Nella giornata di ieri, la Polizia Municipale di Salerno ha effettuato una serie di controlli sul territorio per verificare il rispetto del decreto emanato dal Governo contro il coronavirus.

Sono state controllate 180 persone e denunciate 5 per inottemperanza delle regole previste sugli assembramenti. Tra questi, una persona è stata deferita per resistenza a pubblico ufficiale.

Nel territorio continuano a registrarsi anche nuovi casi positivi al coronavirus. Oltre a quelli accertati a Cava de’ Tirreni e nel Vallo di Diano, sono arrivate anche altre conferme di positività in altri comuni della provincia.

A Sant’Egidio del Monte Albino è risultato positivo un uomo che ora si trova nell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, le sue condizioni di salute sono discrete. Il sindaco Nunzio Carpentieri ha fatto sapere che sono state attivate subito le procedure di quarantena per i familiari dell’uomo e per altre due famiglie che hanno avuto contatti con lui.

I positivi al tampone di Sant’Egidio stanno tutti bene, anche chi all’inzio ha accusato sintomi più severi. Le loro condivisioni vanno progressivamente migliorando.

A Baronissi è stato riscontrato un secondo caso di positività, ad annunciarlo è il primo cittadino Gianfranco Valiante:

“Il signor Saverio Marino (sono stato autorizzato a comunicare il nome) si trova ricoverato all’ospedale “Fucito” di Mercato San Severino e non è in condizioni gravi. La coniuge, unica convivente, si trova in isolamento domiciliare già da alcuni giorni. Stiamo ricostruendo tutti i contatti avuti negli ultimi quattordici giorni“.

Poi ha voluto lanciare un appello: “Chiunque avesse avuto vicinanza fisica, nelle ultime due settimane, al signor Saverio Marino è tenuto ad osservare obbligatoriamente isolamento domiciliare e a comunicare tale condizione al numero telefonico della Polizia Municipale 328 8605459“.