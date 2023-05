Rideva e scherzava con un ragazzo Salima, nell’ultimo video realizzato poco prima di perdere la vita alla stazione ferroviaria di Civitanova Marche. Poi la giovane ragazza ha deciso, non si sa per quale motivo, di attraversare i binari. Ma proprio in quel momento è arrivato un convoglio che non ha potuto far niente per evitarla. E la giovane è così deceduta tragicamente in un incidente che lascia tutti sgomenti.

La giovane di 20 anni è stata travolta da un treno merci, mentre si trovava presso la stazione ferroviaria marchigiana di Civitanova Marche. Per la Procura si è trattato di un tragico incidente. Dopo la restituzione della salma ai genitori di Salima El Montassir, gli inquirenti non hanno dubbi sulla ricostruzione dei fatti.

Non è stato un gesto volontario e non sono coinvolte altre persone. Salima, semplicemente, mentre si trovava in attesa di un treno con un’altra persona, quando, attraversando i binari, non ha visto il convoglio in arrivo. Il pubblico ministero di turno Enrico Barbieri non ha ritenuto necessaria l’autopsia.

Gli ultimi momenti di vita della ragazza nata in Italia da genitori marocchini e residente a Cles, in provincia di Trento, sono stati ripresi con il cellulare da una persona. La giovane si trovava a Civitanova da qualche tempo.

La sera prima era in compagnia di un ragazzo italiano di origini straniere residente a Ferrara. Avevano trascorso la serata insieme e poi, alle 5 del mattino, erano arrivati in stazione. L’uomo che ha fatto il video era stato svegliato da dei rumori e, affacciandosi alla finestra, aveva visto la coppia, iniziando a filmare.

Salima, nell’ultimo video si vede la giovane 20enne attraversare i binari

Al posto di usare il sottopasso di via Buozzi, Salima ha scavalcato la recinzione di separazione dei binari dalla strada. Ha quindi attraversato i binari, poco prima che passasse un treno merci che la presa in pieno.

Quando la polizia è arrivata, il ragazzo che era con lei ha detto di averla cercata ovunque, ma di non averla trovata. La scatola nera del treno sarà analizzata, ma per gli inquirenti non ci sono dubbi sulla dinamica del triste evento.