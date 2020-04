Salomon Junior Sambia uscito dal coma indotto Salomon Junior Sambia, il centrocampista francese del Montpellier, risultato positivo al coronavirus è uscito dal coma indotto; ecco come sta

Il mondo del calcio è in apprensione per Salomon Junior Sambia. Il giovane centrocampista francese del Montpellier si trovava in coma indotto dopo essere stato contagiato dal Coronavirus. Il suo agente Frederic Guerra ha fatto sapere che, per adesso, il giovane non sarebbe peggiorato ma nemmeno migliorato. Ecco il racconto dell’intera vicenda.

Salomon Junior Sambia è stato trovato positivo al tampone per il Coronavirus. Le sue condizioni sono peggiorate e il 23enne è stato ricoverato in terapia intensiva. Vedendo che il suo quadro clinico era in rapido peggioramento i medici hanno deciso di indurgli il coma. Poco fa, però, è arrivata la buona notizia: il giovane calciatore transalpino sarebbe uscito dal coma indotto.

A parlare della vicenda è stato Frederic Guerra, il suo agente che in una intervista concessa a Le Parisien, ha rivelato preoccupato:

“Le sue condizioni sono stabili. Non è peggiorato, ma nemmeno migliorato. La situazione è difficile. Ha sofferto per tre giorni di problemi intestinali, come la gastroenterite. Martedì è andato in ospedale, le sue condizioni poi a livello polmonare sono peggiorate, quindi è tornato in ospedale ed è stato trasferito in un’altra struttura, dove hanno deciso di indurre il coma”.

Il centrocampista francese del Montpellier sta combattendo, in questo momento, per la sua vita. Questa è la sua partita più importante e deve vincerla. In questo momento, proprio quando si parla dell’apertura del campionato, Salomon Junior Sambia è l’unico giocatore professionista in gravi condizioni a seguito del contagio da Coronavirus. Tutto il mondo del calcio segue con apprensione la sua vicenda… tutti sperano di ricevere al più presto notizie di un suo eventuale miglioramento.

Il giovane calciatore transalpino è nato a Lione, il 7 settembre 1996 e, da ragazzo, ha giocato nelle giovanili dell’Olympique.

Fortunatamente un raggio di speranza è arrivato: Salomon Junior Sambia è uscito, dunque, dal coma anche se non è ancora fuori pericolo. Ovviamente, i medici lo stanno monitorando attentamente per evitare eventuali ricadute ma tutti stanno tirando un sospiro di sollievo.