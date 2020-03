Salsa di pomodoro ritirata dal mercato: possibili frammenti di vetro Arriva un nuovo avviso di richiamo di prodotti alimentari dagli scaffali dei supermercati per rischio fisico. Ecco l'avviso del Ministero della Salute:

L’avviso lanciato dal Ministero della Salute riguarda la Salsa Pronta di Pomodorino Datterino con marchio Iper Montebello Spa che viene commercializzata per la stessa società della grande distribuzione.

Il lotto di salsa di pomodoro viene venduto in bottiglie di vetro ed è stato richiamato in via precauzionale dal produttore per un possibile rischio fisico per tutti i consumatori.

Come già spiegato, il richiamo riguarda la Salsa Pronta di Pomodorino Datterino che viene prodotta con marchio Iper Montebello Spa e viene commercializzata per la stessa società.

Nello specifico il richiamo riguarda un lotto di salsa di pomodoro che viene venduta in bottiglie di vetro. Il lotto è D304/19 della salsa di Pomodorino Datterino venduta in bottiglie di vetro da 330 grammi ciascuna con data di scadenza e termini minimi di conservazione del 31 ottobre 2022 e 31 dicembre 2022.

Le bottiglie di salsa di pomodoro interessate al richiamo vengono prodotte dalla ditta Bottega di Sicilia S.r.l nello stabilimento di contrada Capraro a Vittoria, in provincia di Ragusa.

L’avviso è datato al 4 marzo ma è stato pubblicato oggi giovedì 5 marzo spiegando che il richiamo si è reso necessario a causa della possibile presenza di vetro nelle bottiglie.

In questi casi, come sempre, i consumatori sono stati invitati a non consumare i lotti interessati e di riportarli presso il punto vendita dove sono stati acquistati per ricevere il rimborso.

Il produttore della salsa di pomodoro richiamata ha già provveduto al ritiro dagli scaffali dei negozi.