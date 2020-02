Salvate le birre L'uomo sente le vibrazioni di un forte terremoto in atto, ma invece di scappare e mettersi al riparo fa qualcosa che ha fatto scoppiare a ridere migliaia di persone. Ecco il video divenuto virale.

Come riportato da vari media internazionali, buona parte dell’area caraibica ha tremato il 30 gennaio a causa del più grande terremoto che ha colpito l’area negli ultimi tempi. Il terremoto di magnitudo 7,7 è stato registrato in un’area tra Cuba e Giamaica, sebbene i suoi effetti siano stati avvertiti in aree lontane come Miami, la penisola dello Yucatan e persino nelle Isole Cayman, dove è accaduto quanto segue.

Una telecamera di sicurezza di un negozio, ha registrato le scene di un uomo che, nel mezzo della confusione generata dal tremore intenso, ha cercato in tutti i modi di compiere il gesto “eroico” di salvare alcune birre da una certa morte che danzava intorno a lui, mettendo la propria vita a rischio.

Tuttavia, l’intrepido e determinato amante dell’orzo che cercava di trattenere le bottiglie dal loro innevitabile destino, dovette a un certo punto, correre fuori dal luogo per evitare di essere colpito dalle migliaia di pezzi di vetro sparsi in tutto il magazzino, mentre le centinaia di birre si frantumavano a terra.

“All’interno di tutto il caos vissuto, è curiosa la prima reazione di questo uomo, che invece di correre al sicuro, è saltato sulle bottiglie immediatamente” , ha detto un dipendente del negozio di liquori. Naturalmente, il posto è stato distrutto a causa del potere del terremoto e il liquido della birra e di altre bevande è stato versato dappertutto, allagando le sale piene di vetro, legno e metallo.

Fortunatamente, non ci sono state persone ferite nel palazzo devastato di “bevande che animano lo spirito”. “Quest’uomo è un vero eroe per aver cercato di salvare le birre, avrei fatto lo stesso … “, ha commentato un utente del social network, divertito dalla reazione dell’uomo.

Da parte loro, le autorità dei paesi colpiti, vale a dire Cuba, Giamaica, Portorico e le Isole Cayman, non hanno riportato morti o feriti , anche se diversi video pubblicati sui social network mostrano alcuni buchi e fratture. sulla base delle isole. Ore dopo, c’era una forte replica di magnitudo 6,1 a sud dell’area.

Il luogo in cui i tremori hanno avuto il loro epicentro è anche in uno dei più peculiari dei Caraibi: la fossa delle Isole Cayman, che è il punto più profondo di quel mare (raggiunge i 7.686 metri) e uno dei luoghi più sismici della regione.

Ci sono persone che hanno sicuramente le loro priorità, e nel caso del protagonista di questo video, il risparmio di birra nel mezzo del caos era la sua.

Condividi questo aneddoto con i tuoi cari, la famiglia e gli amici e festeggiamo insieme con una birra fresca, perché nonostante tanta distruzione, nessuno è rimasto ferito.