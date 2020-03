Salvatore a Le Iene: “ecco perché ho sputato sulla frutta” Salvatore aveva sputato sulla frutta al supermercato: ma oggi rompe il silenzio e dà la sua spiegazione a Le Iene. Ecco cos'è successo davvero

Sono diversi giorni che in rete ormai gira un video di un ragazzo che, intento a far spesa al supermercato, si abbassa la mascherina e sputa sulla frutta fresca esposta al banco. Il video, ovviamene, ha indignato il web scatenando una vera e propria rivolta contro Salvatore

ECCO PERCHÉ HO SPUTATO SULLA FRUTTA "Non dovevo tossire sulla frutta nemmeno per finta". Ma Salvatore ha una sua giustificazione per quel gesto assurdo 👉 https://bit.ly/2QQRNPR Gepostet von Le Iene am Freitag, 27. März 2020

Oggi, il giovane, ha spiegato quanto è davvero caduto a la trasmissione Le Iene, tramite un video Salvatore ha spiegato che il video diffuso sul web era solo un estratto di quanto è accaduto davvero

“Ormai tutta Italia mi conosce per il mio video girato nel supermercato in cui simulo dei colpi di tosse sulla frutta. Sono stato definito un pazzo che va al supermercato a sputare sulla frutta. Il video incriminato è solo una storia su Instagram. Nelle storie prima e dopo spiegavo che avrei simulato di avere il coronavirus, sarei entrato nel supermercato e avrei mostrato a tutti come è facile infettare altre persone perché i controlli sono scarsi. Ma è stata presa solo la storia in cui tossisco ed è stata usata contro di me”

In questi giorni il ragazzo è stato minacciato e insultato su tutti i canali social. Dopo aver capito l’errore ai microfoni della trasmissione di Italia 1 ammette di aver sbagliato:

“Non dovevo tossire sulla frutta, nemmeno per finta. Però gli insulti e le minacce che mi sono arrivati in seguito sono peggio di quello che ho fatto”

Salvatore è stato costretto a chiudere il suo vecchio profilo e ora ne ha aperto un altro con cui intende ripartire da zero. La polizia ha sequestrato il telefono e il vecchio account di Salvatore e probabilmente ora seguiranno delle indagini. Per il momento però il ragazzo ha fatto le sue scuse pubblicamente