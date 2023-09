Saman Abbas, il padre piange in aula, la fossa scavata in sei volte: cosa è successo

Nuovi dettagli sono emersi durante il processo di Saman Abbas, la diciottenne pakistana scomparsa da Novellara e ritrovata senza vita dopo un anno e mezzo. Durante l’ultima udienza sono state esaminate le 500 pagine redatte dai periti che hanno analizzato il corpo senza vita della ragazza e il luogo dove è stata sepolta.

Secondo gli esami effettuati, la buca per occultare Saman Abbas sarebbe stata scavata in sei volte. E la diciottenne pakistana sarebbe stata seppellita in un secondo momento, a distanza di tempo dal delitto. Questo vuol dire che la persona o le persone che hanno messo fino alla sua vita, potrebbero aver conservato il corpo da qualche altra parte e che potrebbero aver premeditato la sua fine già da tempo.

Shabbar si sarebbe commosso

Durante l’udienza, il padre Shabbar si sarebbe commosso ascoltando la ricostruzione del medico legale. E si sarebbe rifiutato di vedere le foto del corpo della figlia. L’uomo, estradato dal Pakistan poche settimane fa, continua a dichiararsi innocente e a chiedere giustizia per il delitto di sua figlia. Shabbar Abbas è accusato di aver ordinato la “punizione” di Saman, a seguito del disonore nei confronti della famiglia. La diciottenne non voleva accettare il matrimonio combinato con un cugino. Insieme a lui, a processo sono finiti anche i due cugini , lo zio Danish e la madre Nazia. Quest’ultima è ancora latitante.

Le parole del medico legale sul corpo senza vita di Saman Abbas

Ci sono stati almeno sei momenti in cui è stato introdotto del materiale all’interno della tomba prima dell’occultamento del corpo. Ma non possiamo sapere in quanto tempo questa sequenza stratigrafica si sia formata. Il corpo non è stato inserito nella fossa nell’immediatezza della fine delle operazioni di scavo, ma in un momento successivo.

È stato lo zio Danish a guidare gli investigatori nel ritrovamento della nipote. Dopo un anno e mezzo dalla scomparsa, Saman Abbas è stata trovata seppellita in una buca vicino ad un vecchio casolare a Novellara, non molto distante da quella che era la casa di famiglia.