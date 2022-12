“Un gesto per aumentare la consapevolezza, un gesto necessario perché qualcosa di concreto deve nascere”. Queste le parole della sindaca di Novellara, Elena Carletti, dopo il ritrovamento del corpo di Saman Abbas.

Non è ancora arrivata la certezza effettiva che quei resti appartengano alla diciottenne pakistana, perché la prova regina sarà soltanto l’esame del DNA. Ma si può dire già che non ci siano dubbi.

La salma recuperata a Novellara aveva addosso gli stessi vestiti che indossava Saman Abbas negli ultimi video prima della sua scomparsa. Non solo, gli inquirenti hanno ritrovato anche la stessa cavigliera che si vede nelle tante immagini che nell’ultimo anno in mezzo hanno invaso il web.

La sindaca di Novellara darà a Saman la cittadinanza onoraria. Elena Carletti ha spiegato che si tratta di un gesto importante in grado di mandare un messaggio a tutte le ragazze come lei. Perché anche se non si conoscono i loro nomi, ci sono e stanno soffrendo. Un gesto che vuole quindi sottolineare il problema dei matrimoni combinati e forzati dalle famiglie.

Il comune si occuperà del funerale di Saman Abbas

Non solo, sarà lo stesso comune ad occuparsi dei funerali della diciottenne pakistana:

Credo che dare una degna sepoltura a questa ragazza, conservarne e curarne per sempre il messaggio di libertà, sia nostro dovere.

In questi giorni c’è il tema della cittadinanza onoraria, di quella italiana postuma, istanze che sono cresciute anche con una spinta dal basso con delle raccolte di firme e che noi ci sentiamo di accogliere.

Nel frattempo, l’avvocato dell’associazione Penelope, che si è costituita parte civile nel processo, fatto sapere che la data per l’autopsia sul corpo trovato a Novellara, è stata rimandata. Sembrerebbe che la causa sia legata ad alcuni esiti positivi di Covid tra le persone che devono effettuare tutti gli esami.