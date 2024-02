"Non mi piacevo e non mi accettavo": guarita dal tumore, Samantha De Grenet ha dovuto affrontare un altro ostacolo

In una lunga e abbastanza toccante intervista rilasciata al settimanale Gente, Samantha De Grenet è tornata a parlare della malattia che l’ha colpita nel 2018, un tumore al seno che, come spiega, ha scoperto di avere per caso, mentre era al mare con un’amica. Oggi sta bene, ma gli strascichi soprattutto mentali che il male le ha lasciato ancora non la abbandonano.

Samantha De Grenet è tornata a parlare a cuore aperto di quello che, senza dubbio, è stato il periodo più duro e delicato della sua vita. Quello in cui ha lottato contro un tumore al seno. Era l’estate del 2018 e mentre era al mare con un’amica, si era accorta di avere un ‘bozzo’ sul seno destro. La sua amica le disse di farsi controllare e lei seguì il suo consiglio, scoprendo che effettivamente si trattava di un cancro e che doveva essere operata subito.

Al settimanale Gente la conduttrice e splendida show woman ha raccontato quali erano le sue paure più grandi, ovviamente lasciare suo figlio Brando e suo marito Luca, ma anche di come ha trovato il coraggio, grazie proprio a suo marito che gli è stato sempre accanto.

L’intervento è stato un successo. Insieme all’oncologo, racconta ancora la De Grenet, c’è stato anche un chirurgo plastico che le ha sistemato il seno. Eppure, il periodo successivo, quello in cui per così dire il pericolo era scampato, non è stato semplice comunque: