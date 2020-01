Samira El Attar, si cerca il corpo in un pozzo: trovate 12 tracce Arrivano importanti notizie sul caso di Samira El Attar. Si sta cercando il corpo in un pozzo perché sono state trovate già 12 tracce biologiche in quella zona.

Arrivano importanti notizie sul caso di Samira El Attar, la mamma scomparsa da Stanghella in provincia di Padova lo scorso ottobre. Si sta cercando il corpo in un pozzo perché sono state trovate già 12 tracce biologiche in quella zona. Dopo aver fermato il marito Mohamed che è stato indagato per omicidio e occultamento di cadavere ed era in fuga in Spagna, ora gli inquirenti stanno cercando di trovare il corpo della donna. Ieri intorno alle 16 i Carabinieri sono tornati a Stanghella in via Gorzon Sinistro Inferiore, proprio a pochi passi dal casolare già ispezionato. Gli agenti hanno aperto un tombino sotto il quale un residente avrebbe segnalato di esserci un vecchio pozzo in disuso dove all’interno c’è ancora dell’acqua. I militari hanno effettuato tutti i controlli per vedere se all’interno poteva esserci qualche traccia del corpo di Samira, o almeno qualche elemento utile alle indagini. Negli ultimi 90 giorni questo è l’ennesimo sopralluogo avvenuto nelle campagne Della Bassa Padovana. Dai primi controlli non sarebbe emerso nulla ma potrebbero essere effettuati altri sopralluoghi nei prossimi giorni con strumenti più utili. Ma proprio nella zona in cui vi è il casolare che è stato nuovamente ispezionato ieri dai carabinieri fino all’argine del Gorzone, i cani molecolari nei giorni scorsi hanno trovato numerose tracce biologiche e adesso si attendono i risultati delle analisi effettuate dai RIS di Parma. Sono state trovate ben 12 tracce che sono state accuratamente raccolte ed esaminate dal Ris. I cani molecolari avevano segnalato interesse per del fogliame, per il rubinetto di una fontanella e lo stipite di un cancello. Su questi tre elementi sono stati prelevati dei campioni che sono oggetto alle analisi dei Ris.