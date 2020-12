Ennesima storia di violenza domestica, che ci arriva questa volta da San Basilio, trentesimo quartiere di Roma. Un uomo di 49 anni picchia la moglie per l’ennesima lite in famiglia, mandandola in ospedale. Il tutto di fronte alla figlia di 17 anni che non ne poteva più e ha deciso di non rimanere più in silenzio.

Negli ultimi due giorni le liti in questa casa di San Basilio erano aumentate e le violenze si erano aggravate. Anche se la situazione andava avanti da diverso tempo. A subirne le conseguenze una donna romana di 47 anni.

Dopo l’ennesima lite in casa, con maltrattamenti fisici e perfino minacce di morte, la figlia di 17 anni della coppia non è più riuscita a rimanere in silenzio. E ha deciso di intervenire per aiutare la madre e portarla via dal padre.

Alle prime luci del mattino del giorno di Natale, la donna di 47 anni picchiata violentemente dal marito ha deciso di andare in ospedale, accompagnata dalla figlia. Per farsi medicare dopo l’aggressione del marito e denunciare il fatto.

La situazione andava avanti ormai da troppo tempo. Ma la donna e anche la figlia non avevano mai avuto il coraggio di denunciare.

Fino all’ultima lite, molto più violenta rispetto alle precedenti, che ha finalmente convinto le due donne a chiedere aiuto, andando in ospedale.

Uomo picchia la moglie, intervento gli agenti

Dopo la denuncia delle due donne, gli agenti della Sezione Volanti, diretta da Marco Sangiovanni, sono subito intervenuti, raggiungendo l’abitazione dove si era consumata la violenza domestica.

L’uomo in stato di agitazione si trovava a casa di una vicina di casa. E agli agenti ha chiesto un bricchetto di vino per calmarsi un po’.

Il 49enne, anche lui romano, è stato portato nel carcere di Civitavecchia, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Dovrà ora rispondere del reato di maltrattamenti in famiglia.