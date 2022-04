È stato celebrato nel pomeriggio di martedì 12 aprile, il funerale di Mariasofia Paparo, la campionessa di nuoto morta a 27 anni. Tanti amici hanno scelto di essere presenti per un ultimo saluto, ma anche per mostrare vicinanza ai suoi cari.

Questa perdita così improvvisa e straziante, ha sconvolto l’intera comunità. Quest’anno per la ragazza doveva essere un anno di gioia, ma invece si è trasformato in una tragedia.

Il rito funebre è stato celebrato nella chiesa di San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, il piccolo comune in cui viveva. La bara bianca era coperta con la bandiera della sua squadra.

I presenti nel vedere il feretro entrare in chiesa, si sono emozionati. Inoltre, la sorella ha chiesto a tutti i suoi amici di indossare un dettaglio giallo e lilla. Invece ai suoi compagni di nuoto, ha chiesto di partecipare con le loro maglie di gara.

Mariasofia era una campionessa di nuoto e la sua grande passione, l’ha portata anche a conoscere Matteo, quello che doveva essere il suo futuro marito. Si sarebbero dovuti sposare solamente tra 3 mesi. Anche lui pratica lo stesso sport.

In più, il 28 aprile avrebbe dovuto anche conseguire la sua tesi di laurea. Purtroppo però, la ragazza di soli 27 anni, non è riuscita ad esaudire tutti i suoi desideri.

La causa del decesso di Mariasofia Paparo

Sempre dal racconto dei suoi familiari, Mariasofia non ha mai avuto gravi problemi di salute. Era una sportiva e sembrava essere in buone condizioni.

Tuttavia, solo pochi giorni fa, ha avuto un infarto, che purtroppo non le ha lasciato scampo. I tentativi dei medici intervenuti, per lei sono risultati essere del tutto inutili. Non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Mariasofia Paparo a marzo di quest’anno aveva fatto la promessa di matrimonio, insieme al suo fidanzato Matteo. Quest’ultimo sconvolto dalla perdita subita, ha voluto scrivere sui social un messaggio davvero straziante.