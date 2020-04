San Giovanni Rotondo: la foto del Carabiniere che mette la mascherina ad un’anziana signora In un momento come questo, vedere queste foto, fa bene al cuore. Tutti parlano del gesto di questo carabiniere

Questa immagine nelle ultime ore sta balzando sui social network, lasciando dietro di sé tanta commozione. È accaduto in provincia di Foggia, precisamente a San Giovanni Rotondo, dove alla vista di un’anziana donna, fuori la posta, in attesa di prendere la pensione, un giovane carabiniere si è avvicinato a lei ed ha compiuto un gesto commovente.

L’agente si è reso conto che la donna non aveva una mascherina, così si è avvicinato a lei e gliene ha regalata una. E dopo il dolce gesto, il carabiniere l’ha anche aiutata ad indossarla.

Un gesto di altruismo e di protezione, in un momento tanto difficile.

Un cittadino lì presente, commosso e colpito da quello che l’agente stava facendo, ha deciso di scattare la fotografia e di pubblicarla poi sui social network. Nel giro di pochissime ore, l’immagine ha ricevuto un numero incredibile di reazioni e di condivisioni, diventando virale.

Tantissimi sono stati i commenti delle persone che hanno detto grazie a questo carabiniere e che hanno, ancora una volta, sottolineato quanto in questi giorni, sia importante il loro lavoro, affinché si riesca ad uscire da questa situazione di emergenza sanitaria.

Gli agenti delle forze dell’ordine hanno una famiglia, così come qualunque altra persona, hanno una moglie, hanno una madre ed hanno dei figli. Mentre questi stanno a casa, loro sono per strada, a volte senza protezione, rischiando ogni giorno la propria salute.

Vedere che hanno un cuore così grande, è molto importante in un momento così spaventoso. Non è difficile immaginare quello che il carabiniere abbia provato, alla vista di quella anziana signora da sola, senza la mascherina, in attesa di prendere i soldi per vivere.

Sono diverse le immagini che stanno impazzando i social network in questi ultimi giorni, di agenti delle forze dell’ordine e anche di medici ed infermieri, che stanno rischiando la vita ogni giorno, per salvare quella di tutti gli italiani.