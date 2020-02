San Marcellino, bimbo beve detersivo: ricoverato in ospedale Momenti di paura a San Marcellino nel Casertano, un bimbo di un anno ha ingerito del detersivo per i piatti. È stato urgentemente ricoverato. Ecco come sta:

Momenti di paura a San Marcellino nel Casertano, un bimbo di un anno ha ingerito del detersivo per i piatti. I genitori l’hanno portato di corsa in ospedale dove il piccolo è rimasto per qualche ora ricoverato.

È accaduto a San Marcellino in provincia di Caserta. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo avrebbe ingerito un detersivo per casalinghi, probabilmente un detergente per vetri.

Il tutto sarebbe avvenuto d’improvviso, durante la colazione. È stato portato di corsa in ospedale dai genitori.

Fondamentale l’allarme lanciato dai genitori. Il bimbo è rimasto sotto osservazione per tutti i rilievi del caso.

I genitori si sono accorti subito dell’incidente e per fortuna il piccolo è fuori pericolo, è stato portato dai genitori all’ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa qualche minuto dopo aver ingerito del detersivo. Tanta paura ma nessuna ulteriore conseguenza, in poco tempo i genitori hanno potuto riportarlo a casa.

La vicenda è accaduta ieri sera a San Marcellino quando un bambino di appena un anno ha bevuto inavvertitamente del detersivo per i piatti. I genitori appena si sono accorti dell’accaduto, l’hanno subito portato in ospedale per evitare conseguenze peggiori. Fortunatamente i medici sono riusciti ad intervenire e a salvare il bimbo.

Ricordiamo che le conseguenze di bere detersivo, soprattutto per i più piccoli, possono essere pericolosissimi.

In età adulta l’ingestione di detersivo può provocare gravissimi danni che talvolta possono essere persino letali. Poco tempo dopo aver ricevuto le giuste cure mediche, il bimbo era fuori pericolo ed i medici lo hanno riaffidato ai genitori che a loro volta lo hanno riportato a casa. Il piccolo è stato dimesso ed è fuori pericolo.