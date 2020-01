San Teodoro, 23enne si schianta con l’auto in galleria e muore A San Teodoro un giovane ragazzo di 23 anni è morto dopo che si è schiantato con la sua auto in galleria

A San Teodoro, in Sardegna, un giovane di soli 23 anni è morto schiantandosi con la sua auto contro la parete di cemento di una galleria, mentre percorreva la statale 131 Dcn, verso Nuoro. Massimo Sale, questo il nome del giovane, era a bordo di una Nissan Qashqai: quando i soccorritori sono arrivati era già morto.

Tragedia sulle strade sarde per un’altra giovanissima vita che si è spenta. Nella tarda serata di martedì 28 gennaio 2020, Massimo Sale, di soli 23 anni, stava guidando la sua auto, una Nissan Qashqai, sulla strada statale 131 Dcn, verso Nuoro.

Quando è entrato nella galleria, mentre si trovava all’altezza di San Teodoro, il giovane, che vive a Illorai, in provincia di Sassari, ha perso il controllo del mezzo, che è andato a schiantarsi contro la parete in cemento della galleria stessa. Uno schianto terribile.

Le cause dell’incidente sono ancora da accertare, ma secondo quanto riportato dalle forze dell’ordine subito intervenute dopo lo schianto, l’auto del giovane ragazzo è andato a scontrarsi contro la spalletta laterale in calcestruzzo della galleria sulla statale. Non si sa se si sia sentito male mentre era alla guida del mezzo o se ha avuto un colpo di sonno.

Il mezzo ha sbandato più volte, prima di schiantarsi frontalmente sulla parete di cemento. L’auto era completamente distrutta.

I medici del 118 prontamente intervenuti non hanno potuto fare niente. Hanno solo constatato il decesso del giovane ragazzo di 23 anni, che lavorava come camionista. Le ferite causate dall’impatto del mezzo contro le pareti della galleria erano troppo gravi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Siniscola, che hanno dovuto lavorare a lungo per cercare di estrarre il giovane di 23 anni dall’abitacolo del suo mezzo, mentre la Polizia stradale ha eseguito tutti i rilievi del caso per cercare di capire cosa è successo su quella strada.