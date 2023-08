Gesine Bullock racconta le ultime ore del compagno della sorella, malato di SLA. Sandra Bullock è stata vicina a Bryan Randall fino alla fine, fino al suo ultimo respiro. Il modello e fotografo si è spento lo scorso 5 agosto all’età di 57 anni. Da otto anni era fidanzato con l’attrice e da tre combatteva contro la SLA.

Gesine Bullock, sorella della famosa attrice, ha deciso di scrivere sui social un post dedicato al cognato che se n’è andato all’età di 57 anni. Ha voluto rendergli omaggio e ricordare come sua sorella Sandra gli sia sempre stato accanto, fino all’ultimo respiro.

Sono convinta che Bryan abbia trovato in paradiso il posto migliore per pescare e che stia già preparando l’esca per lanciarla nei fiumi. La SLA è una malattia crudele ma almeno ci si può confortare sapendo che ha avuto la migliore assistenza che esista, grazie alla mia meravigliosa sorella e alle numerose infermiere che l’hanno aiutata a prendersi cura di lui nella loro casa.

Queste le parole della sorella di Sandra Bullock nel ricordare il cognato volato in cielo a 57 anni per la SLA. La donna ricorda anche di donare per la ricerca sulla malattia, così da onorare la sua memoria.

Riposa in pace, Bryan. Invece di fiori, donate per favore alla sezione dell’associazione per la cura della SLA e al Massachusetts General Hospital.

Sandra Bullock vicina a Bryan Randall fino all’ultimo respiro

L’attrice Sandra Bullock e il modello e fotografo Bryan Randall stavano insieme da otto anni, ma non si erano mai sposati. Insieme crescevano la figlia che lui aveva avuto da una precedente relazione e i due ragazzi adottati da lei.

L’attrice ora dovrà affrontare un gravissimo lutto e aiutare anche i tre ragazzi cresciuti insieme a fare i conti con una perdita che si farà sentire.