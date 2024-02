Irama è salito sul palco dell’Ariston con il suo brano Tu no e ha commosso tutti. Ma sapete qual è il significato della canzone? Il cantante parla di un senso di vuoto e dell’assenza di una persona.

“Tu no è una canzone a cui tengo molto. Emotiva e che racconta temi della ditanza e della mancanza. Temi universali, spero che arrivi alle persone. Sanremo per me significa inizio. Significa anche tradizione e responsabilità, perché è un palco molto importante.

Irama ha esordito al 66° Festival di Sanremo, nel 2016, con il brano Cosa resterà. È poi risalito sul palco dell’Arison nel 2019, con La ragazza dal cuore di latta, nel 2021, con La genesi del tuo colore e nel 2022 con Ovunque sarai.

Il testo del brano Tu No

Ma tu no

Tu no

Tu no

Tu no

Quando non c’eri

E non stavo in piedi

Avrei voluto aggrapparmi a un ricordo

Soltanto per vivere

E griderò forte

Ma non starò meglio

Cado ma in fondo me lo merito

Il fondo è così gelido

No

Tu no

Tu no

Tu no

Tu sorridevi

Cercavi un modo per proteggermi

Però non c’eri

Quando volevo che tu fossi qui

Bastasse

Solo una stupida canzone per riuscire a riportarti da me

Soltanto un’ultima canzone per riuscire a ricordarmi di te

Un’altra curiosità su uno dei brani più famosi di Irama

Sapevate che una delle canzoni di Irama è dedicata a Martina Nasoni? La ragazza dal cuore di latta. I due si sono conosciuti per caso, durante una vacanza nel Salento. Lei gli ha raccontato la sua storia, la sua malattia e il cantante si è poi lasciato ispirare per il suo nuovo brano, che ha cantato al Festival Di Sanremo nel 2019.

Credit: irama.plume – Instagram

Martina Nasoni soffre di una patologia cardiaca congenita e a soli 12 anni è stata costretta a sottoporsi ad una delicata operazione al cuore per impiantare un pacemaker. Quest’ultimo, oggi, le permette di avere una vita normale.