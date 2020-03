View this post on Instagram

EN: The early Christians, the theologians of the early centuries, called the Christian community, namely, the Church: the "mystery of the moon". Because it gave light, but was not its own light. It was the light it received from Christ. We too must be "mystery of the moon": giving the light received from the sun, which is Christ, the Lord. And don't forget: today, take the Gospel and, quietly, slowly, read John Chapter 9. I will too. It will do us all good. PT: Os primeiros cristãos, os teólogos dos primeiros séculos, diziam que a comunidade dos cristãos, ou seja, a Igreja, é o "mistério da lua", porque dava luz, mas não tinha luz própria, era a luz que recebia de Cristo. Também nós devemos ser "mistério da lua": dar a luz recebida do sol, que é Cristo, o Senhor. E não se esqueça: hoje, pegue o Evangelho e leia tranquilamente, lentamente o capítulo 9 de João. Eu também vou ler. Isso fará bem a todos nós. ES: Los primeros cristianos, los teólogos de los primeros siglos, decían que la comunidad de los cristianos, es decir, la Iglesia, es el "misterio de la luna", porque daba luz pero no era luz propia, era la luz que recibía de Cristo. También nosotros debemos ser "misterio de la luna": dar la luz recibida del sol, que es Cristo, el Señor. Y no os olvidéis: hoy, tomad el Evangelio y leed tranquilamente, lentamente, el noveno capítulo de Juan. Yo también lo haré. Nos hará bien a todos. IT: I primi cristiani, i teologi dei primi secoli, dicevano che la comunità dei cristiani, cioè la Chiesa, è il “mistero della luna”, perché dava luce ma non era luce propria, era la luce che riceveva da Cristo. Anche noi dobbiamo essere “mistero della luna”: dare la luce ricevuta dal sole, che è Cristo, il Signore. E non dimenticatevi: oggi, prendete il Vangelo e leggete tranquillamente, lentamente il capitolo nono di Giovanni. Anch’io lo farò. Ci farà bene a tutti. FR: Les premiers chrétiens, les théologiens des premiers siècles, appelaient la communauté chrétienne, l'Église, "le mystère de la lune". Parce qu'elle donnait de la lumière, mais ce n'était pas sa propre lumière. C'était la lumière qu'elle recevait du Christ. Nous devons nous aussi être "le mystère de la lune": en d