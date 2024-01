A causa della fitta nebbia che c'era a Paullo, in provincia di Milano, Santina De Carli ha perso il controllo dell'auto, finendo in un canale. Per lei non c'è più stato niente da fare

I soccorritori non hanno potuto fare nulla per Santina De Carli. Quando hanno ritrovato la sua auto nel canale a Paullo, in provincia di Milano, per lei non c’era più niente da fare. La donna era alla guida della sua auto, quando improvvisamente ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada, nel sottostante canale. Le cause di quanto accaduto sono ancora da accertare, ma probabilmente è stata colpa della scarsa visibilità per la fitta nebbia.

La donna di 74 anni era a bordo della sua auto. I vigili del fuoco hanno recuperato il suo corpo sabato mattina. Un passante aveva notato il tettuccio di un’auto sbucare dalla superficie dell’acqua. La 74enne era finita nel canale nelle prime ore di venerdì 26 gennaio.

La donna stava guidando la sua auto ed era lontana poche centinaia di metri da casa. Forse per la fitta nebbia di quel giorno, ha perso il controllo del mezzo, finendo con l’auto nel Canale di Muzza a Paullo, nella Città Metropolitana di Milano.

Alle 6.30 di venerdì 26 gennaio, la donna 74enne è uscita di casa a bordo della sua Fiat Panda. Doveva andare a Cassino d’Alberi, dove dava una mano a una famiglia per le faccende di casa. Famiglia che, non vedendola arrivare, ha lanciato l’allarme.

Non rispondeva, infatti, al telefonato. Dopo diverse chiamate a vuoto, con il telefono spento o non raggiungibile, la famiglia ha chiamato il 112. Dopo 24 ore, un passante ha chiamato il numero unico per le emergenze, per quell’auto vista nel canale di Muzza.

Per Santina De Carli, ormai, non c’era più niente da fare

I vigili del fuoco hanno recuperato l’auto della donna nella mattinata del 27 gennaio, grazie all’intervento del nucleo specialistico Speleo Alpino Fluviale. Il corpo della donna era ormai senza vita.

Con tutta probabilità il sinistro ha avuto luogo a causa della fitta nebbia. L’acqua avrebbe trascinato poi il mezzo per quasi 200 metri.