Nuovi aggiornamenti sul caso di Sara Festa, la madre morta il 23 luglio del 2017 dopo aver dato alla luce la sua bambina Giorgia. Anche quest’ultima è nata senza vita. Sono stati condannati i medici dell’ospedale di Moncalieri, che hanno dimesso la donna nonostante soffrisse di preeclampsia.

Il pm Vincenzo Pacileo, durante la sentenza, ha chiesto la condanna per il primario Pier Luigi Montironi, per la ginecologa Stella Sacchi e il medico del pronto soccorso Samer Moghrabi.

Le ecografie della piccola Giorgia, mostravano una bimba sana e in salute. Anche il suo corpicino senza vita, era quello di una bimba completamente formata che pesava 1 chilo e 748 grammi. Ma invece è morta, secondo quanto hanno stabilito i medici, per un distacco della placenta. La Procura crede che questo distacco sia stato causato proprio dalla preeclampsia (o gestosi), che è anche la causa della morte di Sara Festa.

Era a 32 settimane di gravidanza. Se fosse stata controllata in ospedale il distacco di placenta non si sarebbe verificato. Aveva la pressione alta che rispondeva alle terapie, ma poi aveva derive e picchi. Vi fu quindi imprudenza nelle dimissioni perché la sua pressione non si era stabilizzata: c’erano stati picchi allarmanti. Se fosse rimasta ricoverata, il monitoraggio sarebbe stato costante: madre e figlia si sarebbero salvate.