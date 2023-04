La comunità di Tribano, in provincia di Padova, in Veneto, è in lutto per la prematura scomparsa di una giovane ragazza, prossima alla laurea. Sara Racconci si è spenta all’età di 22 anni. I medici le avevano diagnosticato due anni fa un angiosarcoma al seno. Purtroppo il brutto male l’ha portata via all’affetto dei suoi cari: doveva laurearsi a breve, ma non ha fatto in tempo a discutere la tesi.

Aveva solo 22 anni Sara Racconci e da due anni combatteva contro una rara forma di neoplasia al seno. La ragazza dal sorriso sempre pronto ad allietare ogni giornata era iscritta alla Facoltà di Economia Aziendale dell’Università di Ferrara: mancavano pochi esami per discutere la tesi.

Purtroppo il suo cuore si è fermato per sempre mercoledì 19 aprile. Nell’ultimo mese le sue condizioni di salute si erano improvvisamente aggravate. La diagnosi di due anni fa è stata possibile dopo la scoperta di quello che sembrava un banale nodulo al seno.

I medici avevano individuato questo nodulo al seno che sembrava circoscritto. Ma ben presto si sono resi conto che la situazione era più grave, per la presenza di un angiosarcoma che non le ha dato scampo.

Negli ultimi due anni Sara si è sottoposta a tutte le cure possibili, rivolgendosi ai migliori centri specialistici che trattano questa rara forma di neoplasia. L’amore per lo studio è stata la forza che l’ha accompagnata fino all’ultimo respiro.

La comunità di Tribano è in lutto per la scomparsa di Sara Racconci

Sara lascia i genitori Emanuela e Fabrizio e la sorella Giada. Tanti gli amici, i parenti e i conoscenti che sono in lutto per questa grave perdita. Tutta la comunità si stringe ai suoi famigliari.

L’ultimo saluto a Sara Racconci verrà dato sabato 22 aprile alle 10 nella chiesa della parrocchia della sua città, Tribano. Venerdì 21 alle ore 17.30 si terrà un rosario per pregare per lei e per la sua famiglia straziata dal lutto.