Sarah Nile incinta: svelato il nome della bambina che porta in grembo

Sarah Nile è incinta, diventerà mamma per la seconda volta. L’ex concorrente del Grande Fratello ha infatti annunciato sui social la sua seconda gravidanza. E già che c’era ha anche svelato il nome della bambina che porta in grembo. Un nome non tradizionale o comune, ma decisamente particolare, che ha lasciato i suoi follower senza parole.

Un mese fa l’ex concorrente del Grande Fratello aveva annunciato la seconda gravidanza. Un percorso non facile, dal momento che ha deciso di optare per la procreazione assistita, che le ha dato più di un problema.

Facevo da sola ogni gg 4 siringhe di ormoni, più gel estradiolo e svariate compresse di estrogeni e non. Il percorso della PMA è una strada quasi sempre lunga, tortuosa, piena di difficoltà e ostacoli. Si può raggiungere la meta (cioè partorire tuo figlio) o purtroppo tentare per dieci anni e più e non farcela per lo sfinimento fisico, mentale, emotivo ed economico. Ho concepito mio figlio Noah dopo un calvario soprattutto mentale ed emotivo con tanti fallimenti e momenti di sconforto, ma alla fine dopo tre anni ce l’ho fatta!! Dopo soli 3/4 mesi dal parto cesareo (data la mia età e la scarsa riserva ovarica) sono tornata dalla mia dottoressa per ricominciare da capo il percorso della PMA.

Sarah poco meno di un mese fa, insieme al marito Pierluigi Montuoro e al figlio Noah, nato il 9 aprile 2021, ha annunciato di aspettare una bambina. Fra qualche mese appenderà un fiocco rosa alla porta e la gioia è davvero tanta per tutta la famiglia.

Già scelto il nome che avrà la bambina: lo ha annunciato la stessa Sarah Nile sui suoi account social, lasciando di stucco tutti i suoi follower, perché il suo nome non è convenzionale. Almeno, non lo è in quanto a scrittura dello stesso: riprende però una particolarità del nome della mamma.

Sarah Nile incinta: ecco come si chiamerà la sua bambina, secondogenita

Sarah Nile a breve diventerà mamma della piccola Evah, una femminuccia dopo la nascita di Noah.

Come possiamo notare, tutti i suoi figli riprendono l’acca finale.