Sassari, ragazzina di 14 anni ha perso la vita Tragedia a Sassari, ragazzina di 14 anni ha perso la vita la notte di Capodanno. Ecco cosa è accaduto..

Un nuovo caso di meningite è stato registrato a Sassari, questa volta la vittima è una ragazzina di soli quattordici anni, che purtroppo è deceduta la notte di San Silvestro. I medici hanno provato a fare il possibile per cercare di salvarle la vita, ma ogni loro tentativo è stato del tutto vano.

Una vicenda terribile, che ha sconvolto l’intera popolazione e che ha spezzato i cuori anche dei familiari della giovane vittima. Non è partita la profilassi per i genitori e tutte le persone che sono state a contatto con lei negli ultimi giorni.

Secondo le informazioni che sono state rese note, la ragazzina è arrivata all’ospedale di Sassari nella serata del venti nove di dicembre.

I medici l’hanno sottoposta subito ad analisi e diversi esami ed alla fine, hanno scoperto che era affetta da Meningoencefalite batterica, non Meningococco.

Questa meningite, non essendo un virus batterico, non è contagioso e di conseguenza i dottori, non hanno attivato i soliti protocolli di profilassi, per tutte la gente che è stata a contatto con lei.

Quando la ragazza è arrivata in ospedale, le sue condizioni erano già molto gravi. I medici, volevano fare il possibile per riuscire a salvarla, ma tutti i loro tentativi sono stati vani. La situazione della giovane vittima, invece di migliorare, peggiorava minuto dopo minuto, per lei non c’è stato più nulla da fare.

Alla fine, la notte del trentuno dicembre, il cuore della ragazzina ha cessato di battere per sempre. Tutta la comunità ora si è stretta vicino al dolore dei familiari.

La meningite è un virus, che se non preso in tempo può portare a conseguenze fatali, come nel caso di questa terribile vicenda. Bisogna imparare a riconoscere i sintomi, che sono febbre, nausee e malesseri.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo evento davvero drammatico.

Potete leggere anche: Il matrimonio di Nina e Joey prima che la ragazza andasse via da questo mondo