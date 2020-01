Savona, figlio uccide la madre e si toglie la vita Dramma in provincia di Savona. Un uomo di 71 anni uccide la madre e poi si toglie la vita. La dinamica dell’omicidio - suicidio é al vaglio degli inquirenti.

Dramma a Carcare, in provincia di Savona. Un uomo di 71 anni uccide la madre e poi si toglie la vita.

La dinamica dell’ omicidio – suicidio é ancora al vaglio degli inquirenti che in queste prime ora stanno cercando di ricostruirne la dinamica.

L’ omicidio – suicidio è avvenuto questa mattina di oggi 20 gennaio 2020 in un appartamento a Carcare, nel savonese. Secondo le prime informazioni che stanno trapelando in queste ore, l’anziano di 71 anni ha ucciso la madre di 97 e poi si è suicidato.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, un’ ambulanza del 118 e la croce bianca.

In questo momento sul posto ci sono ancora i carabinieri, la Croce Bianca di Carcare e il 118. Non si conoscono i dettagli di questo tragico episodio ma, secondo quanto si apprende, si tratta di una famiglia molto conosciuta a Carcare.

La vicenda si è consumata in un appartamento di via Fornace Vecchia, a perdere la vita è una madre di 97 anni e il suo figlio di 71, quest’ultimo l’ avrebbe uccisa e poi si sarebbe tolto la vita nell’alloggio.

La dinamica di questa tragedia avvenuta poche ore fa è ancora al vaglio degli inquirenti. I carabinieri che in poco tempo sono arrivati sul posto insieme ai soccorritori del 118, hanno constatato il decesso della mamma e del figlio. Per i due non c’è stato più nulla da fare.

Una segnalazione del dramma familiare é stata inoltrata alla Procura della Repubblica di Savona.

I militari della stazione carcarese stanno svolgendo tutti i riscontri investigativi e gli accertamenti del caso. Sono al vaglio anche le testimonianze dei vicini per capire cosa sia successo.

La notizia è in aggiornamento.