“Sbalzato fuori dall’auto” Tragico incidente in autostrada, la vittima era giovanissima, purtroppo non ce l’ha fatta. Dove e cosa è successo

Un drammatico incidente si è verificato nel pomeriggio allo svincolo di Pegli, sull’autostrada A10. Stefano Chiavirano, un giovane di 33 anni, è stato trovato senza vita dalla polizia stradale di Sampierdarena, che aveva notato un furgone vuoto sul ciglio della strada. Poco più avanti, il macabro ritrovamento: il corpo senza vita del conducente.

Muore un 33 enne in un incidente sulla A10: Stefano Chiavirano

La dinamica dell’incidente, inizialmente avvolta da dubbi e ipotesi inquietanti, è stata chiarita grazie al lavoro degli investigatori. La polizia stradale, guidata dal primo dirigente Paola Zappavigna, insieme alla squadra mobile, ha ricostruito l’accaduto visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nell’area. Gli agenti hanno escluso l’intervento di altre persone o veicoli, confermando che si è trattato di un sinistro autonomo.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, Chiavirano avrebbe perso il controllo del furgone, sbandando violentemente e schiantandosi contro il guardrail. Nell’impatto, il 33enne è stato sbalzato fuori dal veicolo attraverso il finestrino del passeggero. Tracce di sangue confermano la teoria degli inquirenti. La violenza dello scontro ha provocato una parziale decapitazione del giovane. Un particolare che fa ipotizzare la mancata presenza della cintura di sicurezza, che potrebbe aver contribuito all’esito fatale dell’incidente.

Inizialmente, le autorità avevano preso in considerazione altre ipotesi, tra cui un possibile suicidio o un’aggressione, in cui l’uomo poteva essere stato spinto fuori dal veicolo da una seconda persona poi fuggita. Tuttavia, le riprese delle telecamere hanno smentito queste congetture, escludendo la presenza di altre persone o mezzi coinvolti. Mentre proseguono gli accertamenti, il casello di Pegli è stato chiuso al traffico per permettere ai tecnici di effettuare i rilievi. Le autorità hanno consigliato agli automobilisti di utilizzare l’ingresso autostradale di Pra’, per evitare ulteriori disagi.

Il tragico destino di Stefano Chiavirano, morto in un incidente dalla dinamica cruenta e insolita, lascia dietro di sé sgomento e domande irrisolte.