Ha perso la vita davanti agli occhi increduli della sua fidanzata, la comunità di Pescasseroli è a lutto per la prematura scomparsa di Francesco Finamore. Il maestro di sci di 52 anni era molto conosciuto e amato.

Dopo un periodo in Salento, per questioni di lavoro, Francesco Finamore stava tornando in Abruzzo insieme alla sua fidanzata. I due si trovavano in auto, quando il 52enne ha iniziato ad accusare uno strano malessere. Ha così deciso di fermarsi all’autogrill della statale 16 Adriatica (Fasano), per prendere un po’ d’aria.

Il maestro di sci è sceso dal veicolo ma è subito crollato a terra, davanti agli occhi impotenti della sua fidanzata. Dopo l’allarme, gli operatori sanitari del 118 si sono precipitati sul posto. Purtroppo non hanno potuto far nulla per salvare la vita dell’uomo, era già troppo tardi. Il cuore di Francesco Finamore si era già fermato, stroncato da un infarto fulminante.

Sulla vicenda sono intervenute anche le forze dell’ordine che hanno sequestrato e visionato i filmati delle telecamere dell’area di servizio. Le immagini, visionate dall’autorità giudiziaria, hanno mostrato esattamente quanto accaduto. Il 52enne è sceso dall’auto ed è subito crollato a terra. La salma è stata poi restituita alla famiglia, che nella giornata di ieri ha celebrato l’ultimo saluto a Francesco Finamore, conosciuto da tutti come “Checchetto”.

Tante le persone che si sono riunite per stringersi al dolore della famiglia. Il maestro di sci era molto conosciuto, una persona simpatica, umana e socievole, che amava la natura e la rispettava, in tutte le sue forme. Era un gran lavoratore, nella stagione calda faceva il cameriere e d’inverno portava avanti la sua passione di maestro di sci.