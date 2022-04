Dalla California ci arriva la storia di una signora che è davvero fortunata, perché nell’errore è riuscita a diventare ricca. La protagonista è una donna che diventa milionaria per sbaglio, semplicemente schiacciando il pulsante errato presente su un distributore automatico. Quando ha visto la vincita, non poteva credere ai suoi occhi.

La storia di LaQuedra Edwards ha fatto il giro del mondo. A novembre scorso si trovava in un supermercato di Tarzana, in California, negli Stati Uniti d’America. C’era un distributore automatico di Gratta e Vinci e ha deciso di inserire 40 dollari per poter tentare la fortuna.

Quando è venuto il momento di scegliere il biglietto da acquistare, la donna stava dirigendo la sua mano verso un pulsante. Ma un uomo l’ha accidentalmente urtata e così lei per sbaglio ha premuto un altro tasto, non quello che voleva. Comprando un biglietto da 30 dollari di 200X Scratchers.

Mi ha urtato, non ha detto niente ed è semplicemente uscito dalla porta del supermercato.

Questo il racconto di LaQuedra Edwards riportato da un comunicato stampa della California Lottery. Sul momento la donna era abbastanza irritata dalla maleducazione dell’uomo, ma anche perché aveva speso quasi tutti i soldi che aveva deciso di destinare ai biglietti della lotteria per un solo biglietto, invece di comprarne di più a prezzo più basso. Poi l’incredibile scoperta.

Fonte foto da Pixabay

Donna diventa milionaria per sbaglio: in auto non poteva credere ai suoi occhi

In auto la donna ha grattato il tagliando, scoprendo che aveva vinto 10 milioni di dollari.

All’inizio non ci credevo davvero, ho cominciato a guidare e ho continuato a guardare il biglietto fino a quando non mi sono quasi schiantata con la mia macchina. Mi sono fermata, l’ho guardato ancora e ancora, l’ho scansionato con la mia app della California Lottery sul cellulare e ho continuato a pensare che non potesse essere vero. Sono ancora sotto shock. Tutto quello che ricordo di aver detto una volta scoperto quanto avevo appena vinto era: sono finalmente ricca.

Fonte foto da Pixabay

La fortuna ha baciato anche il supermercato dove ha comprato il biglietto con un bonus da 50mila dollari. Chissà chi era quell’uomo che l’ha urtata e le ha permesso di comprarsi una casa e fondare un’associazione senza scopo di lucro.