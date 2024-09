Schianto violento nella notte, la vittima è morto sul colpo, aveva 23 anni. Dove e cosa è successo

Non si arresta il numero di incidenti stradali che continuano ad insanguinare le strade italiane. A farne tristemente le spese questa volta un giovane di appena 23 anni. Il ragazzo è morto dopo essersi andato a schiantare con la sua auto contro un muro di cinta.

Il tragico episodio è avvenuto nella notte tra sabato 21 settembre e domenica 22 a Segni, un comune della provincia di Roma. Il tratto stradale interessato dal sinistro è stato il chilometro 4 di via Carpinetana Ovest. Per il giovane, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: dopo il violento schianto, è stato scaraventato fuori dal finestrino della sua auto. Il ragazzo è morto sul colpo.

La terribile tragedia si è verificata intorno alle 2 della scorsa notte. La vittima è un giovane di appena 23 anni.

Stando alle prime ricostruzioni dei fatti accaduti, sembrerebbe che il ragazzo abbia improvvisamente perso il controllo della sua auto, una Toyota Corolla, che è andata a schiantarsi violentemente contro un muro di cinta. In seguito al forte impatto, il giovane è stato sbalzato fuori dal finestrino, finendo rovinosamente sull’asfalto e morendo praticamente sul colpo.

Immediato l’intervento degli operatori sanitari del 118. Quando sono arrivati sul posto, hanno trovato il 23enne accanto alla propria auto, purtroppo già senza vita. I soccorritori hanno potuto soltanto constatarne l’avvenuto decesso.

Sul luogo dell’incidente, oltre ai soccorritori, sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Colleferro per lo svolgimento dei rilievi di rito. Le indagini aperte sul caso dovranno ricostruire l’esatta dinamica del sinistro stradale, anche se non sembrano esserci dubbi sul fatto che si sia trattato di un incidente autonomo. Non sembrerebbero coinvolti, infatti, altri veicoli.

La salma della giovane vittima è stata trasportata all’ospedale di Tor Vergata, a disposizione della famiglia.