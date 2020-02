Sciacca, le indagini sulla morte del piccolo Salvatore Sclafani Sciacca, gli inquirenti hanno aperto un'indagine sulla tragica morte del piccolo Salvatore. Ecco cosa è emerso nelle ultime ore..

La tragedia che ha colpito Sciacca, in provincia di Agrigento, ha sconvolto migliaia di persone, poiché il piccolo Salvatore Sclafani di soli quattro anni, ha perso la vita, nella serata di venerdì ventuno febbraio. E’ caduto da uno dei carri, durante la sfilata di Carnevale. La manifestazione è stata subito interrotta ed ora è tutto sospeso.

Un evento drammatico, che ha scioccato tutta la popolazione , ma soprattutto i genitori del bimbo, che stavano passeggiando in un momento che doveva essere di festa.

Secondo le informazioni che sono emerse nelle ultime ore, è stata aperta un’indagine per l’accaduto ed ora, il sostituto procuratore Roberta Griffo, non ha dato ancora il via libera alla salma.

Sta valutando se disporre o meno l’autopsia. In molti si sono recati nella camera ardente, adibita per il piccolo Salvatore Sclafani, per far sentire la loro vicinanza alla madre Maria ed al papà Francesco.

Il bambino era uscito con i suoi genitori, per fare un giro per Sciacca, durante la sfilata del carri. Doveva essere un momento di festa per tutti ed infatti era molto felice.

Il papà, ad un certo punto, ha deciso di metterlo sul carro “Volere Volare” dell’associazione “E ora li femmi tu” per fare una foto, ma il trattore è ripartito all’improvviso ed il piccolo è caduto a terra.

Salvatore ha sbattuto la testa contro l’asfalto ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Giovanni Paolo II, ma nonostante i disperati tentativi dei medici, per il piccolo non c’è stato nulla da fare e ne hanno potuto dichiarare solamente il decesso. Il suo corpicino adesso è nell’obitorio.

Ora, è stata aperta un’indagine e gli inquirenti, oltre ad aver ascoltato i genitori, hanno anche ascoltato la persona alla guida del trattore che è ripartito all’improvviso ed anche gli amministrazione dell’associazione Futuris, che quest’anno hanno organizzato tutta la manifestazione.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa drammatica vicenda.

