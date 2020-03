Sciacca, l’ultimo saluto a Salvatore Sclafani Rabbia e dolore durante l'ultimo saluto al piccolo Salvatore. Una folla commossa ha deciso di partecipare. Un parente della famiglia ha deciso di rompere il silenzio. Ecco cosa ha detto sull'accaduto..

Una vera e propria tragedia è quella che accaduta lo scorso venerdì, durante la manifestazione di Carnevale a Sciacca, dove purtroppo, il piccolo Salvatore Sclafani ha perso la vita a soli quattro anni. Il padre lo ha messo sul carro per fare una foto ed è caduto a terra. I medici, non sono riusciti a fare nulla per salvarlo.

Lo scorso lunedì, venti quattro febbraio, sono stai celebrati i suoi funerali ed una folla commossa ha deciso di partecipare, per stare vicino ai suoi genitori e a tutti i suoi familiari.

La tragedia, in questo caso, ha coinvolto l’intera comunità, che ha cercato di fare il possibile per far sentire la loro vicinanza a questa coppia, distrutta dal dolore.

Il funerale è stato celebrato alla chiesa San Michele di Sciacca e a celebrarlo, è stato don Pasqualino Barone, che durante l’omelia ha detto a tutti che Salvatore non era solo figlio dei suoi genitori, ma di tutti loro.

Il bambino, lo scorso venerdì era andato con la madre ed il padre vedere la tradizionale sfilata di Carnevale. Per loro doveva essere un momento di festa, ma che alla fine si è concluso in tragedia.

Il papà, lo ha messo su un carro per scattargli una foto, ma all’improvviso il trattore è ripartito ed il piccolo è caduto a terra, sbattendo la testa sull’asfalto. E’ stato portato d’urgenza in ospedale, ma nonostante i disperati tentativi dei medici, per lui non c’è stato nulla da fare.

I genitori ora chiedono la verità, per ciò che è accaduto ed infatti la Procura locale, sta ancora indagando. Un parente della famiglia, ha detto:

“Per tradizione i bambini vengono messi su i carri per le foto. A Sciacca lo abbiamo fatto tutti. E’ stata una tragedia!”

Il sindaco per il giorno del funerale ha proclamato il lutto cittadino. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa terribile vicenda.

