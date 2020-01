Sciagura aerea in Iran: precipita aereo ucraino Sciagura aerea in Iran dove, poco fa, è precipitato un aereo ucraino con 176 persone a bordo subito dopo il decollo da Teheran; non ci sono sopravvissuti

Sciagura aerea in Iran: precipita aereo ucraino appena decollato da Teheran. A bordo c’erano 176 persone e non ci sono superstiti. Il Boeing 737 della linea aerea Ukraine international airlines era decollato alle 6,12 di mercoledì, 8 gennaio 2020 dal’aeroporto internazionale Imam Khomeini di Teheran. Una tragedia immane si è verificata all’alba dell’8 gennaio 2020. Un Boeing 737 della linea aerea Ukraine international airlines decollato alle 6,12 (ora locale) di mercoledì, 8 gennaio 2020 dal’aeroporto internazionale Imam Khomeini di Teheran si è schiantato al suolo poco dopo, sembra per un guasto al motore, in un campo alla periferia della capitale iraniana. A riferirlo è stato Qassem Biniaz, un funzionario del ministero iraniano. Il velivolo aveva perso i contatti con la centrale operativa alle 6,14 per schiantarsi poco dopo. Sembra che, durante il decollo, uno dei motori ha preso fuoco e i piloti non sono stati in grado di controllare l’aereo. A dare la triste notizia è stato Vadym Prystaiko, il ministro degli Esteri ucraino, affermando che a bordo c’erano 9 membri dell’equipaggio e 167 passeggeri: 82 iraniani, 63 canadesi, 11 ucraini, 10 svedesi, 4 afgani, 3 tedeschi e 3 britannici. In una nota, l’ambasciata ucraina ha riferito: “Secondo le informazioni preliminari, l’aereo si è schiantato a causa di un guasto al motore per motivi tecnici”. Le autorità stanno cercando di chiarire meglio la dinamica dell’incidente: è stata ricuperata la scatola nera dell’aereo che sarà analizzata per avere maggiori informazioni su quello che è accaduto a bordo del velivolo. Si escludono, per adesso, eventuali attentati. Reza Jafarzadeh, il portavoce dell’aviazione civile iraniana, ha riferito che in questo momento c’è il divieto di volo per gli aerei commerciali su tutto lo spazio aereo dell’Iran e dell’Iraq. Torneremo a breve con aggiornamenti sulla vicenda.