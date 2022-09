Scomparsa bambina di 5 anni: si cerca la piccola Giulia Lucia Pizzati

Giulia Lucia Pizzati, una bambina di soli 5 anni, residente a Vaccarizzo (Catania), è scomparsa da due giorni. Sono sono ore di ansia e preoccupazione. A denunciare l’accaduto è stato suo padre attraverso un post pubblicato su Facebook, in poche ore è diventato virale.

La piccola Giulia sarebbe dovuta rientrare a casa dell’uomo la sera dello scorso 25 settembre, dopo aver trascorso il weekend con la madre. Quest’ultima però ha fatto perdere ogni traccia della minore.

I due sono separati e, secondo l’affidamento con sentenza di separazione, Giulia Lucia pizzati, una bimba di soli 5 anni, sarebbe dovuta tornare dal suo papà domenica 25 settembre nell’abitazione dell’uomo a Vaccarizzo.

L’uomo ha denunciato l’accaduto e ha lanciato un appello disperato. Queste le sue parole a MeridioNews:

Era venuta a prenderla venerdì verso le 12:00 e da allora non ho più avuto sue notizie. Ho provato a chiamarla al cellulare ma risulta sempre spento e irraggiungibile. Non aveva mai minacciato di portarla via e non riportarla. Ho già denunciato alle forze dell’ordine quanto è accaduto.