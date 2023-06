Una novità davvero importante è quella arrivata in queste ultime ore per la scomparsa della piccola Kata. Gli inquirenti hanno chiesto il consenso a tutti i testimoni di prelevare il Dna e nelle ultime ore hanno prelevato proprio questi campioni, per poterli poi confrontare.

La stessa Procura sta portando avanti tutte le indagini per questa scomparsa così strana e straziante. Sono ben 18 lunghi giorni che nessuno ha notizie della piccola.

La giornata di ieri martedì 27 giugno, è stata davvero importante per il caso. Questo perché gli agenti hanno prelevato il Dna di tutte le persone che hanno ascoltato come testimoni in questi giorni.

Nessuno di loro si è rifiutato. Sono 132 gli occupanti dell’ex hotel Astor, di cui 42 bambini. Tutti hanno accettato di dare il campione genetico. Gli Inquirenti inoltre, hanno anche preso il Dna della madre e del padre di Kata.

Per lei invece, sono riusciti a prenderlo da alcuni oggetti trovati in casa. Lo scopo è proprio quello di analizzarli, anche con gli oggetti trovati nei diversi sopralluoghi nella struttura, per avere una svolta sul caso.

Nel frattempo le forze dell’ordine sono a lavoro, visionando i filmati di sorveglianza di tutta la città. Sperano di poter trovare delle immagini importanti, da poter aiutare nelle indagini.

La misteriosa scomparsa della piccola Kata

Kata ha solamente 5 anni e risulta scomparsa dal pomeriggio del 10 giugno. La madre per andare a lavoro, aveva affidato lei ed il fratello minore ad uno zio, ma poco dopo esser rientrata si è resa conto che la figlia non c’era più.

Prima di denunciare l’accaduto ha atteso 4 lunghe ore. Gli agenti quando hanno capito la gravità della vicenda, hanno avviato tutte le ricerche del caso, ma al momento non ci sono informazioni utili che possano portare ad una svolta.

Le forze dell’ordine hanno ascoltato gli abitanti di quell’hotel abbandonato, hanno controllato le telecamere della zona ed hanno perlustrato l’albergo diverse volte. Tuttavia, Kata non si trova né viva, né deceduta. Tutti pregano in un lieto fine per lei.