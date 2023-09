Sono passati ben tre mesi da quando la piccola Kata risulta essere sparita nel nulla. Le forze dell’ordine non hanno mai smesso di cercare, ma ancora oggi di lei non si hanno notizie su di lei e su cosa le è successo. In queste ore un testimone si è fatto avanti.

Gli inquirenti stanno prendendo in considerazioni ancora due ipotesi: sia quella del rapimento a scopo ritorsivo, per il giro degli affitti, ma anche quello dello scambio di persona.

La madre ha presentato la denuncia lo scorso 10 giugno, ma da quel giorno nessuno ha avuto sue notizie. Nella mattina di ieri lunedì 11 settembre, in un’intervista al programma di Canale 5, Morning News un testimone ha deciso di farsi avanti.

Il nome di quest’uomo è Antonio Gerace, che ha detto di aver visto la piccola lo scorso 14 giugno, vicino a Malpensa. Era in compagna di una donna di 30 anni. Nell’intervista ha spiegato:

Inizialmente non ho dato peso a quello che ho visto, poi una sera guardando in tv un servizio sul caso ho deciso di fare una segnalazione. Le ho chiesto il nome, mi ha detto: ‘Kata, diminutivo di Kataleya!’

La bambina era molto tranquilla con la signora che non l’accompagnava, non mi sembrava per nulla in difficoltà. Parlava in spagnolo. Non mi sono soffermata sul viso della bimba, era arrivata il mio turno e dovevo fare le mie cose, ma rivedendo le immagini in tv ho avuto dei dubbi!