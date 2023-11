In merito alla scomparsa di Kata a Firenze, nell'ex hotel Astor, è finita la rogatoria in Perù. Gi investigatori non avrebbero trovato alcuna traccia della piccola di 5 anni

Terminata la rogatoria nel Paese sud americano, ma della piccola di 5 anni scomparsa nel nulla il 10 giugno scorso nell’ex hotel Astor di Firenze, occupato da famiglie straniere, nessuna traccia. Secondo alcune testimonianze Kata si troverebbe in Perù per uno scambio di bambini. Ma in realtà gli inquirenti, che hanno indagato insieme ai colleghi peruviani, non hanno trovato alcun riscontro su questa versione.

Non ci sarebbero elementi utili in Perù che potrebbero aiutare a capire che fine abbia fatto Kataleya. Kata, come tutti la chiamavano, aveva 5 anni. Lo scorso 10 giugno è scomparsa nel nulla nell’ex hotel occupato di via Maragliano a Firenze.

La Procura di Firenze, infatti, ha terminato le rogatorie con il Perù. Gli investigatori hanno già ascoltato in videoconferenza 14 persone che pensavano potessero avere informazioni utili. Ma pare che nulla di nuovo sia emerso da queste indagini che hanno portato il caso al di là dell’Oceano.

Gli investigatori hanno ascoltato testimoni, parenti e amici che vivono nel paese d’origine della famiglia. Lo stesso padre della bimba scomparsa aveva parlato di un rapimento per errore, una vendetta per un carico di droga non pagato.

Gli inquirenti hanno anche ascoltato uno zio paterno della bimba di 5 anni, che al momento si trova in carcere a Lima. E anche un altro uomo peruviano che si trova nello stesso penitenziario e legato a un caso di spaccio di sostanze stupefacenti avvenuto a Firenze nell’aprile del 2022.

Kata non si troverebbe in Perù: ecco cosa è emerso dalla rogatoria con il Paese sudamericano

L’uomo ascoltato in carcere a Lima era stato denunciato più di un anno fa a Firenze. La polizia lo aveva trovato in un appartamento nel quartiere di Novoli con 13 chili di marijuana. In quella casa vivevano anche una donna e una bimba della stessa età di Kata.

Madre e figlia si erano poi trasferite nell’ex hotel fiorentino occupato abusivamente. Forse Kata è stata scambiata per questa bambina e rapita per vendetta.