Dopo 4 giorni dalla sua scomparsa, gli agenti hanno ritrovato il corpo di Emily Sotelo: era uscita per un'escursione in solitaria

Le ricerche sono andate avanti per 4 lunghi giorni, ma alla fine è arrivata la straziante verità su Emily Sotelo. La ragazza di soli 19 anni, che era uscita per fare un’escursione in solitaria, è stata ritrovata senza vita nelle zone del New Hampshire.

Sono davvero tante le persone che la stanno ricordando con dei messaggi sui social, soprattutto parlando della sua dolcezza e del suo amore per questo sport, che ha causato il suo decesso.

I fatti sono iniziati la scorsa domenica 20 novembre. Emily in un primo momento era uscita con sua madre e stavano facendo una passeggiata insieme.

Tuttavia, la ragazza ad un certo punto ha deciso di continuare la strada da sola e salire sul New Hampshire. Ovviamente per lei non era la prima volta, faceva spesso quella strada e lo aveva fatto da sola, anche altre volte.

Poche ore dopo però, uno dei suoi parenti, non vedendola rientrare all’orario stabilito, ha denunciato la sua scomparsa. Sin da subito si sono messe in moto le ricerche, con gli uomini delle forze dell’ordine ed anche con l’elisoccorso.

I soccorritori hanno avuto delle difficoltà nelle ricerche, per il mal tempo, le basse temperature e il vento forte.

Il ritrovamento del corpo di Emily Sotelo

La straziante scoperta è arrivata nella giornata di mercoledì 23 novembre. Gli agenti hanno ritrovato il suo corpo ormai senza vita e subito si sono attivate le operazioni per recuperarlo.

Al momento l’ipotesi più plausibile è che la giovane abbia perso la vita per congelamento. Tuttavia, sarà solo l’autopsia prevista in questi giorni, a dare ulteriori conferme su cosa le sia successo. Emily avrebbe compiuto 20 anni la prossima settimana. Una sua amica sui social, per ricordarla, ha scritto: