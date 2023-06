Per la scomparsa della piccola Kata, trovato un passaggio segreto, che potrebbe essere stato usato per portare la piccola all'esterno

Il telegiornale che va in onda su Rete 4, si è occupato della misteriosa scomparsa della piccola Kata. Purtroppo della bambina di appena 5 anni, si sono perse le tracce dal primo pomeriggio di sabato 10 giugno. La madre aveva affidato entrambi i figli ad uno zio.

Lei era andata a lavoro ed ha finito il suo turno intorno alle 15. Prima di rientrare in casa, è passata a fare la spesa e prima di fare la triste scoperta sulla figlia, è andata a farsi la doccia.

Intorno alle 17, la madre Kathrina ha scoperto che in realtà la piccola non era più nel cortile. La famiglia di origine peruviana, viveva in un alloggio di fortuna. Insieme ad altre famiglie avevano occupato delle stanze nell’ex hotel Astor.

Sono circa 40 i bambini che vivevano in quella struttura, occupata abusivamente. La madre ne ha denunciato l’accaduto intorno alle 20 di quella stessa sera e le ricerche sono partite tempestivamente.

CREDIT: RETE 4

Gli agenti, con altri organi speciali, hanno fatto diversi sopralluoghi dentro quell’albergo. Tuttavia, non hanno trovato nulla che potesse aiutare nelle indagini.

L’ultima immagine di Kata, risulta essere quella di una telecamera che si trova all’esterno della struttura. Da quel video si vede la bambina uscire con altri amici, ma poi rientra dentro poco dopo. Da qui il nulla.

Il passaggio segreto trovato nell’hotel dove è scomparsa Kata

Il programma di Rete 4, che si è occupato nuovamente del caso, ha parlato di un passaggio segreto trovato nella struttura. Nel servizio si vede che dietro le saracinesche abbassate e sulle scale c’è un specie di galleria, che dal cortile porta ad uscire su via Monteverdi.

Gli inquirenti hanno detto di aver controllato quel passaggio, ma ora saranno solo le ulteriori indagini a dare delle risposte. Purtroppo sono già tanti i giorni dalla scomparsa della piccola.

Gli agenti in questi giorni per avere altre risposte, sono alla ricerca di un dettaglio importante dalle immagini di video sorveglianza di tutta la città, con la speranza di trovare qualcosa utile alle indagini.