Sconcertante retroscena su Conte e il suo portavoce svelato da Minzolini : “Stai tranquillo”

Le sue intercettazioni gli sono costate parecchie critiche in passato. Eppure, Rocco Casalino si sarebbe fatto cogliere in una telefonata con il premier Giuseppe Conte. Il concetto ribadito a più riprese è semplice: “Amore stai tranquillo”.

Rocco Casalino profetizza il Conte Ter

Queste le parole che l’ex concorrente del primo Grande Fratello continuerebbe a dire nelle conversazioni intrattenute con il presidente del Consiglio dei ministri. A chiunque chieda quale piega politica prenderà l’Italia da qui alle prossime ore, Rocco Casalino ha una certezza apparentemente incrollabile: ci sarà il Conte Ter. Le dichiarazioni alimentano la tesi portata avanti dai malpensanti, che hanno la netta sensazione di assistere a una messinscena, a una finta crisi di Governo.

Tensione ai piani alti

Nel suo retroscena pubblicato su Il Giornale, Augusto Minzolini evidenzia quanto il portavoce di Palazzo Chigi stia sereno. Mentre il capo dell’esecutivo pare titubante e non sa se dare veramente ascolto al suo interlocutore.

Altrimenti – si legge – non si spiega il gran daffare con cui l’avvocato sta attualmente esaminando la modifica del decreto Bassanini per scorporare i ministeri e aver modo di moltiplicare le persone, in ottica di un rimpasto volto ad accontentare le varie parti interessate dai giochi di potere, inclusi alcuni renziani governisti e i celebri responsabili.

Le elezioni anticipate non fanno paura

A detta di Minzolini, pure l’altro grande consigliere di Giuseppe Conte, Marco Travaglio, starebbe commettendo chiari passi falsi. Definito nel pezzo “il generale von Clausewitz della politica italiana”, il direttore del Fatto quotidiano avrebbe garantito a Conte che, qualora ci fossero le elezioni anticipate, il Partito democratico (Pd) e i pentastellati lo presenterebbero come il nuovo Prodi, assicurandogli l’immediato ritorno a Palazzo Chigi.

Rocco Casalino: sogni di gloria

Il retroscenista liquida le previsioni a sogni di gloria. Nella realtà – conclude – sfocerebbero nell’ennesima, storica, sconfitta per la sinistra: le rilevazioni di You Trend lo attesterebbero.