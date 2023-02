Un gravissimo sinistro è quello avvenuto nel pomeriggio di lunedì 20 febbraio, nella zona di Desenzano. A perdere la vita purtroppo una giovane mamma, chiamata Katiuscia Spada, che ha lasciato 4 figli che frequentano le scuole elementari e medie locali.

Al momento le forze dell’ordine sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro, ma anche le eventuali responsabilità. A bordo dell’altro veicolo, c’era una ragazza di 29 anni, che non risulta essere in pericolo di vita.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nel pomeriggio di lunedì 20 febbraio, intorno alle 17. Precisamente lungo la tangenziale di Desenzano, nella provincia di Brescia.

La giovane mamma di 32 anni era alla guida della sua Lancia Ypsilon e, insieme al marito e ai figli, era residente al campo nomadi di Valleggio nel Mincio, in provincia di Verona.

Molto probabilmente stava tornando a casa. All’improvviso, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, dopo l’uscita della galleria di Menasasso, è avvenuto lo scontro.

Da ciò che è emerso fino ad ora, è stata proprio Katiuscia Spada ad invadere l’altra corsia. Di conseguenza la ragazza alla guida della sua Mercedes Classe A, non è riuscita ad evitarla.

Il decesso di Katiuscia Spada dopo lo scontro frontale

Entrambe le auto sono diventate un cumulo di lamiere. Per questo motivo, i passanti oltre a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine, hanno anche chiesto l’ausilio dei Vigili del Fuoco.

I pompieri hanno lavorato a lungo per liberare le donne dai due veicoli. La 29enne è stata elitrasportata d’urgenza all’ospedale di Brescia, ma non risulta essere in pericolo di vita, anche se era in stato di shock. I medici, dopo tutti i controlli del caso, l’hanno rimandata a casa.