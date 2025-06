Scontro mortale tra auto con giovanissimi, il bilancio è tragico: dove e cosa è successo 

Tragico incidente stradale in provincia di Lecco: un pensionato perde la vita e quattro giovani sono feriti, uno in condizioni critiche, a seguito di un violento scontro tra due auto

La mattina di domenica ha portato con sé un drammatico episodio che ha sconvolto la comunità locale. Un grave incidente stradale ha coinvolto un anziano e un gruppo di giovani, con esiti tragici e feriti gravi. L’evento ha innescato una risposta immediata da parte dei soccorritori, mentre la scena si è tinta di silenzio e tristezza, segno di una tragedia appena avvenuta. Un pensionato ha perso la vita, mentre quattro giovani sono stati ricoverati in ospedale, con uno di loro in condizioni critiche.

Secondo le prime informazioni raccolte, l’incidente è avvenuto poco dopo le 6.30, quando una Fiat Panda, guidata da un uomo di 74 anni, si è scontrata con una Volkswagen Golf. A bordo di quest’ultima viaggiavano quattro ragazzi, di età compresa tra i 19 e i 21 anni, due dei quali di sesso maschile e due femminile. La collisione, che ha avuto esiti fatali per l’anziano automobilista, potrebbe essere stata provocata da una mancata precedenza dell’utilitaria, che stava tentando di immettersi da una strada laterale, mentre i giovani viaggiavano ad alta velocità.

Tragedia in strada: l’auto piena di giovanissimi si scontra all’alba con un’altra vettura

Le immagini ottenute da telecamere di sorveglianza comunale hanno fornito dettagli cruciali sulla dinamica dello scontro. La Fiat Panda è stata colpita con tale violenza da essere proiettata a diversi metri di distanza, ridotta a un ammasso di lamiere e detriti. Anche la Volkswagen Golf ha subito danni ingenti e i giovani a bordo hanno riportato ferite di varia gravità. Due di loro sono stati soccorsi in condizioni critiche, inclusa una ragazza seduta sul sedile anteriore e un passeggero posteriore, quest’ultimo trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano.

Il tragico evento ha avuto luogo lungo la Statale Briantea, nel comune di Olgiate Molgora, in provincia di Lecco. La vittima abitava nelle immediate vicinanze, a Santa Maria Hoè. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i mezzi di Areu, tra cui un’automedica, un’auto infermieristica e tre ambulanze, assistiti da vigili del fuoco, carabinieri e agenti della Polizia locale. Grazie all’intervento dell’eliambulanza di Como, è stato possibile trasferire rapidamente il ferito in condizioni più gravi.

Nonostante la prontezza dei soccorsi, per l’uomo alla guida della Panda non c’è stato nulla da fare. È stato trovato privo di vita, accasciato sul volante. Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della zona hanno comportato la chiusura della Statale Briantea al traffico, con conseguenti ripercussioni sulla viabilità in una delle arterie principali della zona. Le indagini per determinare le responsabilità del sinistro sono attualmente in corso, con la speranza di chiarire le dinamiche di questo tragico incidente.